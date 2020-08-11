Раскрыты подробности о «запоях» Легкоступовой

Исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова никогда не имела проблем с алкоголем и не злоупотребляла выпивкой, заявил ее концертный менеджер Максим Екимов. Его слова передает «Комсомольская правда» во вторник, 11 августа.

Екимов оказался шокирован сообщениями о том, что певица была отправлена в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения, после чего впала в кому с травмой головы.

«Я от вас впервые про эту ситуацию слышу. Просто в шоке, звучит как полнейший бред», — признался он.

Концертный менеджер подчеркнул, что в последний раз общался с Легкоступовой три дня назад, 8 августа, и не заметил ничего подозрительного. Они обсуждали ее выступление на Дне города: «Нам предложили 40 минут, и мы как раз выбирали репертуар».

Отмечается, что телефон 54-летней артистки был отключен, ее дочь также не выходит на связь.