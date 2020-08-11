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Концертный менеджер Легкоступовой рассказал об отношениях певицы с алкоголем 

Lenta.ru и ещё 30 29 минут назад
Раскрыты подробности о «запоях» Легкоступовой
Фото: ТАСС
Исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова никогда не имела проблем с алкоголем и не злоупотребляла выпивкой, заявил ее концертный менеджер Максим Екимов. Его слова передает «Комсомольская правда» во вторник, 11 августа.
Валентину Легкоступову нашли с пробитой головой
Екимов оказался шокирован сообщениями о том, что певица была отправлена в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения, после чего впала в кому с травмой головы.

«Я от вас впервые про эту ситуацию слышу. Просто в шоке, звучит как полнейший бред», — признался он.

Концертный менеджер подчеркнул, что в последний раз общался с Легкоступовой три дня назад, 8 августа, и не заметил ничего подозрительного. Они обсуждали ее выступление на Дне города: «Нам предложили 40 минут, и мы как раз выбирали репертуар».
Отмечается, что телефон 54-летней артистки был отключен, ее дочь также не выходит на связь.
Ранее во вторник «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил о том, что Легкоступова с 23 июля не выходила на связь с дочерью и сыном. Артистку якобы обнаружили в квартире в Москве в состоянии алкогольного опьянения с многочисленными травмами. Она находилась там с мужем Юрием Фирсовым, также пьяным. Пару поместили в наркологическую клинику, откуда Фирсов сбежал, после чего певица якобы впала в кому. Ее прооперировали, ее состояние оценивается как тяжелое, она продолжает пребывать в коме. Эту информацию первым опубликовал Telegram-канал Mash, указав, что артистка не выходила на связь несколько дней.
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Шоу-бизнес , Юрий Фирсов , Валентина Легкоступова , МВД , Московский комсомолец , Комсомольская правда
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