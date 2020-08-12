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«Стыдная дичь для столицы европейского государства» 

Павел Тиунов и ещё 12 38 минут назад
Популярный блогер Юрий Дудь на своей странице в Instagram опубликовал обращение к белорусским силовикам. Журналист подчеркнул, что уважает силу, но то, что в настоящее время происходит в Белоруссии, по его словам, выходит за рамки здравого смысла.
Дудь отметил, что события в Минске и других крупных городах соседней республики «не его дело», но события уже приобрели «возмутительный» и «опасный» характер, поэтому он не смог смолчать. Блогер подчеркнул, что белорусские силовики бьют и стреляют не только в митингующих, но и в рядовых обывателей, не имеющих к протестам никакого отношения. Журналист также подозревает что призыв основного противника Александра Лукашенко Светланы Тихановской сидеть дома был записан под давлением. Кроме того Дудь обратил внимание на исчезновение иностранных журналистов «на 40 с лишним часов».

«Это какая-то совсем стыдная дичь для столицы мирного европейского государства», — написал блогер (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Журналист отметил, что уважает силу, что «сильные пацаны и девчонки в погонах» нужны любому «нормальному государству». При этом он призвал силовиков остановиться: если они делают это по своей воле, то по словам Дудя, они не правы, если правоохранители бьют сограждан по приказу, то журналист посоветовал послать начальство подальше.

«Что-то мне подсказывает, что вы тренировали эту силу и становились суперменами не для того, чтобы калечить своих безоружных земляков», — резюмировал блогер.

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Шоу-бизнес , Видео , Общество , Юрий Дудь , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко
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