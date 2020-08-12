Дудь отметил, что события в Минске и других крупных городах соседней республики «не его дело», но события уже приобрели «возмутительный» и «опасный» характер, поэтому он не смог смолчать. Блогер подчеркнул, что белорусские силовики бьют и стреляют не только в митингующих, но и в рядовых обывателей, не имеющих к протестам никакого отношения. Журналист также подозревает что призыв основного противника Александра Лукашенко Светланы Тихановской сидеть дома был записан под давлением. Кроме того Дудь обратил внимание на исчезновение иностранных журналистов «на 40 с лишним часов».

«Это какая-то совсем стыдная дичь для столицы мирного европейского государства», — написал блогер (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Журналист отметил, что уважает силу, что «сильные пацаны и девчонки в погонах» нужны любому «нормальному государству». При этом он призвал силовиков остановиться: если они делают это по своей воле, то по словам Дудя, они не правы, если правоохранители бьют сограждан по приказу, то журналист посоветовал послать начальство подальше.