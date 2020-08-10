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Смехов развелся с женой ради любовницы 

Артём Кульша 1 час назад
Смехов развелся с женой ради любовницы
Фото: ТАСС
Актер Вениамин Смехов развелся с первой женой ради молодой любовницы, ставшей его второй женой. Об этом сообщает «СтарХит».
Смехов, как сообщал «Рамблер», известен исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Ловушка для одинокого мужчины», «Али-Баба и 40 разбойников», «Служили два товарища», «Сказка странствий», «В моей смерти прошу винить Клаву К.», «Д'Артаньян и три мушкетера» и «Мушкетеры 20 лет спустя», а также в спектаклях в таких театрах, как Театр на Таганке, «Современник», Гоголь-центр и Театр наций.
Сегодня Смехову исполнилось 80 лет. Он родился в Москве в семье терапевта и доктора экономических наук, посещал драматический кружок при Дворце пионеров с младших классов, учился в Театральном институте имени Щукина, играл в Куйбышевском драматическом театре, как артист сформировался в Театре на Таганке.
В 1960-х годах Смехов женился на радио-редакторе по имени Алла. В 1963-м у них родилась дочь Елена, в 1968-м — дочь Алика. В конце 1970-х они развелись. В 1980-м Смехов женился на публицистке и режиссере Галине Аксеновой.

«Смехов уверял: семейная лодка разбилась о быт, и только чувства к Галине вернули его к полноценной жизни. Однако уйти сразу, окончательно и бесповоротно звезде мешал долг перед детьми. Роман с Аксеновой тянулся год, пока актер не решился на смелый шаг», — сообщает «СтарХит».

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Шоу-бизнес , Вениамин Смехов , StarHit
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