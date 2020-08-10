«Ради этого и стоит ехать отдыхать»

«Если я поеду отдыхать, то ко мне обязательно пристанет какой-нибудь Роман, чтобы сфотографироваться. Конечно, у меня тоже бывали романы. Правда, я сейчас не помню о них. А вообще у меня есть жена. Я за ней слежу на отдыхе. Прежде всего, чтобы она не утонула. Она у меня очень любит поплавать».