Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ради этого и стоит ехать отдыхать»: Гоша Куценко поддержал курортные романы 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
«Ради этого и стоит ехать отдыхать»
Фото: ТАСС
Актер и музыкант Гоша Куценко в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» поддержал курортные романы. По его словам, в этом нет ничего плохого и предосудительного. Ради этого, как он считает, стоит жить и ездить на курорты.

«Если я поеду отдыхать, то ко мне обязательно пристанет какой-нибудь Роман, чтобы сфотографироваться. Конечно, у меня тоже бывали романы. Правда, я сейчас не помню о них. А вообще у меня есть жена. Я за ней слежу на отдыхе. Прежде всего, чтобы она не утонула. Она у меня очень любит поплавать».

Гоша Куценко Как добавил актер, нет ничего плохого в случайных связях между людьми на отдыхе.

«Ради этого и надо ехать отдыхать. Поехал с женой, завел курортный роман. Для экономии можно это сделать как раз с любимой. Обернуть все так, как будто вы незнакомы и познакомились на курорте», — заметил актер.

Девушка по имени Алина заявила, что многодетный отец зазывал ее к себе в закрытый отель. Напомним, что Гоша Куценко женат на фотомодели Ирине Скриниченко, которая младше его на 13 лет. От нее у него две дочери: Евгения и Светлана.
Видео дня. Алексей Панин ищет новую жену
Teleprogramma.pro: последние новости
«Век концертов в России не видать»: назвавшую Крым украинским Глюкозу затравили в Сети «Век концертов в России не видать»: назвавшую Крым украинским Глюкозу затравили в Сети «Здесь тема личной обиды»: Вениамин Смехов высказался об уходе Гармаша из «Современника» «Здесь тема личной обиды»: Вениамин Смехов высказался об уходе Гармаша из «Современника» «Ну это слишком»: обнаженная Кристина Асмус блеснула соблазнительными изгибами фигуры «Ну это слишком»: обнаженная Кристина Асмус блеснула соблазнительными изгибами фигуры
Комментарии
Шоу-бизнес , Ирина Скриниченко , Гоша Куценко , Русское Радио
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая страна попросила у России вакцину от коронавируса
Первая страна попросила у России вакцину от коронавируса
Появилось видео избиения протестующих в Минске
Появилось видео избиения протестующих в Минске
Названа другая версия гибели протестующего в Минске
Названа другая версия гибели протестующего в Минске
В Минск направилась колонна тяжелой военной техники
В Минск направилась колонна тяжелой военной техники
Видео
Опубликовано видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП
00:54
Опубликовано видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
00:12
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
01:24
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
00:21
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
Мощный взрыв газовой заправки в центре российского города попал на видео
00:21
Мощный взрыв газовой заправки в центре российского города попал на видео
Штаб Тихановской сообщил о ее удержании в ЦИК
04:08
Штаб Тихановской сообщил о ее удержании в ЦИК
В мире
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
00:36
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
Происшествия
ЦИК Белоруссии опубликовал новые данные по выборам
02:42
ЦИК Белоруссии опубликовал новые данные по выборам
В мире
Иран призвал Европу заплатить за украинский самолет
03:40
Иран призвал Европу заплатить за украинский самолет
В мире
США отреагировали на события в Белоруссии
00:29
США отреагировали на события в Белоруссии
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение