Пугачеву заподозрили в контроле жизни Киркорова 

«Киркоров с Пугачевой, когда где-то появлялись, обставляли свой выход как большой информационный повод. Это было очень важно — показать, что это пара номер один, они звезды, они такие вот великие. И, конечно, во время концертов, когда пел Киркоров, в нужный момент камера брала крупно Пугачеву, а она могла ему помахать ручкой. Безусловно, эти вещи продумывались, и, я думаю, Пугачева в этом деле была большим мастером. Она все это продумывала и режиссировала жизнь Киркорова», — рассказал Полупанов.