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Пугачеву заподозрили в контроле жизни Киркорова 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Пугачеву заподозрили в контроле жизни Киркорова
Фото: Lenta.ru
Поп-певица Алла Пугачева контролировала публичную жизнь своего бывшего мужа, артиста Филиппа Киркорова. Такое предположение высказал журналист, заместитель главного редактора газеты «Аргументы и факты» Владимир Полупанов в опубликованной на YouTube четвертой части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

«Киркоров с Пугачевой, когда где-то появлялись, обставляли свой выход как большой информационный повод. Это было очень важно — показать, что это пара номер один, они звезды, они такие вот великие. И, конечно, во время концертов, когда пел Киркоров, в нужный момент камера брала крупно Пугачеву, а она могла ему помахать ручкой. Безусловно, эти вещи продумывались, и, я думаю, Пугачева в этом деле была большим мастером. Она все это продумывала и режиссировала жизнь Киркорова», — рассказал Полупанов.

Киркоров и Пугачева прожили в браке 11 лет начиная с 1994 года. В 2011 году певица вышла замуж за пародиста Максима Галкина.
Четвертая часть сериала «Ленты.ру» об истории русской попсы 90-х была опубликована на YouTube-канале интернет-издания 10 августа. В ней рассказывается о состоянии российской эстрады в 1994 году, секретах главных хитов поп-звезд и о том, как зарождалась музыкальная журналистика начала 1990-х. Первую часть можно посмотреть здесь, вторую — здесь, а третью — здесь.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Максим Галкин , Алла Пугачева , Аргументы и Факты , Lenta.ru
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