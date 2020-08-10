На квартиру жены Алибасова наложили арест 

«Троицкий суд наложил арест на любые операции с квартирой Бари Каримовича, которую ему так легкомысленно подарила любимая жена. Бари не выдержал испытания квадратными метрами и быстренько "загнал" жилплощадь своему помощнику. И вот теперь все эти сделки, вероятнее всего, признают недействительными», — говорится в публикации.