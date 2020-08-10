Авербух продаст дом ради Арзамасовой 

Хореограф Илья Авербух выставил на продажу дачный дом за три миллиона рублей.

Как пишет «Экспресс-газета» , бревенчатый дом площадью 168 кв. метров, расположенный на участке Авербуха на Истринском водохранилище, разберут и по частям перевезут новому владельцу.

«Когда появится покупатель, мы демонтируем коттедж Ильи и перевезем его на участок нового владельца. Стоимость самого дома — 3 миллиона рублей. В нем несколько особенностей, и он сопоставим с кирпичным. Здесь прохладно летом и тепло зимой. Новый хозяин получит это жилье через два месяца и сможет его эксплуатировать», — рассказал менеджер строительной фирмы.

По данным издания, Авербух решил выставить дом на продажу, чтобы построить новый для своей возлюбленной — 25-летней Лизы Арзамасовой. Якобы девушке прежний коттедж показался слишком маленьким, и она захотела «чего-нибудь побольше».

Дачу на Истринском водохранилище Авербух приобрел через два года после развода с женой Ириной Лобачевой . Экс-фигурист приезжал туда на выходные и брал с собой сына Мартина.

Как писал «Рамблер», ранее Илья Авербух подтвердил, что встречается с Елизаветой Арзамасовой. В свою очередь звезда сериала «Папины дочки» похвалилась в прямом эфире в Instagram помолвочным кольцом, которое дизайнер украшений оценил в сумму от 600 тысяч до 1,3 млн рублей.