Милявская показала фигуру в купальнике

Лолита запечатлела себя на подмосковной даче. Звезда приехала туда, чтобы привести дом в порядок. Милявская предстала в слитном купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру. Она встала на стул, чтобы снять шторы с карниза и постирать их. Знаменитость призналась, что это занятие вызывает у нее весьма недвусмысленные ассоциации.

«Для того чтобы постирать шторы, их нужно снять с карниза. Освободили? Бросайте! Дальше происходит странное. Когда ты видишь в руках, почему-то думаешь: «Я молоденькая, я могла бы еще показать…» Нет, лучше нагнуться и пойти в машинку всё это загрузить!» — заявила Лолита.