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56-летняя Милявская показала фигуру в купальнике 

Russianshowbiz.info и ещё 8 9 часов назад
Милявская показала фигуру в купальнике
Фото: РИА Новости
Певица Лолита Милявская появилась перед поклонниками в купальнике.
Лолита запечатлела себя на подмосковной даче. Звезда приехала туда, чтобы привести дом в порядок. Милявская предстала в слитном купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру. Она встала на стул, чтобы снять шторы с карниза и постирать их. Знаменитость призналась, что это занятие вызывает у нее весьма недвусмысленные ассоциации.

«Для того чтобы постирать шторы, их нужно снять с карниза. Освободили? Бросайте! Дальше происходит странное. Когда ты видишь в руках, почему-то думаешь: «Я молоденькая, я могла бы еще показать…» Нет, лучше нагнуться и пойти в машинку всё это загрузить!» — заявила Лолита.

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Шоу-бизнес , Лолита Милявская
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