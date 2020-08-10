«Мы живем в аду!»

— Я могу сказать как человек, у которого прямо сейчас от рака мозга умирает близкий человек, что говорить надо не о ковиде, а о паллиативной помощи и хосписах в РФ, — сетует 39-летняя Гордон. — Был момент, когда об этом все пошумели, Владимир Владимирович (Путин. — Прим. Sobesednik.ru) выписал чек очередной, как будто из своего кармана, и все опять затихло.
— Сегодня я прочитала о том, что у отца Сергия умерла девочка и снова раздувают эту новость, — продолжает правозащитница. — Так вот, у отца Сергия в монастыре есть хоспис, в него приходят простые люди, которых не взяли в государственные клиники, их выкинули на улицу, потому что у них четвертая стадия и потому что в стране отсутствует достойная, внятная паллиативная помощь. В стране отсутствуют хосписы. Попытки добровольцев сделать хоть что-то ничтожны и малы по сравнению с огромной пандемией рака, которая идет по России. Давайте говорить о пандемии рака, от нее не спасает маска! Вы, откровенно говоря, задолбали меня разговорами о ковиде. Посмотрите статистику по раку… У нас абсолютная дичь с раковыми больными и, в частности, с детьми! Об этом надо говорить, а не про ваши маски и ковид чертов!