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«Мы живем в аду!»: родственник Гордон умирает от рака мозга 

ИД «Собеседник» 1 час назад
«Мы живем в аду!»
Фото: ТАСС
Екатерина Гордон на своей странице в Instagram эмоционально высказалась на тему коронавируса. Адвокат недоумевает, почему о COVID-19 говорят на каждом углу в то время, как люди, больные раком, не получают должной помощи в нашей стране. Гордон уверяет, что знает о чем говорит, ведь среди ее родных есть человек, страдающий от страшного заболевания.

— Я могу сказать как человек, у которого прямо сейчас от рака мозга умирает близкий человек, что говорить надо не о ковиде, а о паллиативной помощи и хосписах в РФ, — сетует 39-летняя Гордон. — Был момент, когда об этом все пошумели, Владимир Владимирович (Путин. — Прим. Sobesednik.ru) выписал чек очередной, как будто из своего кармана, и все опять затихло.

Мы живем в аду! Люди не получают достойной помощи, они умирают в нищете, выписанные по домам. В Бурденко (Центр нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко. — Прим. Sobesednik.ru) невозможно добиться консультации, невозможно даже понять стратегию, простите меня, умирания. Никто не хочет связываться с больными на четвертой стадии. И это абсолютная дичь!

Стоит отметить, что Гордон — сторонница бывшего схиигумена Сергия (Романова), который в разгар пандемии призывал всех верующих ходить в церковь. Катю даже не смущает тот факт, что недавно в его монастыре умер 15-летний подросток.

— Сегодня я прочитала о том, что у отца Сергия умерла девочка и снова раздувают эту новость, — продолжает правозащитница. — Так вот, у отца Сергия в монастыре есть хоспис, в него приходят простые люди, которых не взяли в государственные клиники, их выкинули на улицу, потому что у них четвертая стадия и потому что в стране отсутствует достойная, внятная паллиативная помощь. В стране отсутствуют хосписы. Попытки добровольцев сделать хоть что-то ничтожны и малы по сравнению с огромной пандемией рака, которая идет по России. Давайте говорить о пандемии рака, от нее не спасает маска! Вы, откровенно говоря, задолбали меня разговорами о ковиде. Посмотрите статистику по раку… У нас абсолютная дичь с раковыми больными и, в частности, с детьми! Об этом надо говорить, а не про ваши маски и ковид чертов!

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Шоу-бизнес , Екатерина Гордон , ИД "Собеседник"
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