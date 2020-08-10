Екатерина Гордон на своей странице в Instagram эмоционально высказалась на тему коронавируса. Адвокат недоумевает, почему о COVID-19 говорят на каждом углу в то время, как люди, больные раком, не получают должной помощи в нашей стране. Гордон уверяет, что знает о чем говорит, ведь среди ее родных есть человек, страдающий от страшного заболевания.

— Я могу сказать как человек, у которого прямо сейчас от рака мозга умирает близкий человек, что говорить надо не о ковиде, а о паллиативной помощи и хосписах в РФ, — сетует 39-летняя Гордон. — Был момент, когда об этом все пошумели, Владимир Владимирович (Путин. — Прим. Sobesednik.ru) выписал чек очередной, как будто из своего кармана, и все опять затихло.

Мы живем в аду! Люди не получают достойной помощи, они умирают в нищете, выписанные по домам. В Бурденко (Центр нейрохирургии им. академика Н. Н. Бурденко. — Прим. Sobesednik.ru) невозможно добиться консультации, невозможно даже понять стратегию, простите меня, умирания. Никто не хочет связываться с больными на четвертой стадии. И это абсолютная дичь!

Стоит отметить, что Гордон — сторонница бывшего схиигумена Сергия (Романова), который в разгар пандемии призывал всех верующих ходить в церковь. Катю даже не смущает тот факт, что недавно в его монастыре умер 15-летний подросток.