Бледанс поделилась с подписчиками радостной новостью

«Делюсь с вами моей огромной радостью. Я обладательница квартиры в Москве! Из детско-православного путешествия по Крыму я приехала настолько наполненная, что не только запустила свой Марафон, но и КуПиЛа КвАрТиРу! Все знают, сколько мне лет, но никто не знает, что это моя первая квартира. Не буду говорить, почему, дабы продолжать слыть порядочным человеком, не выносящим сор из Избы… Пусть у Семочки будет квартира!».