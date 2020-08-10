Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

51-летняя Эвелина Бледанс купила квартиру в Москве: «Это моя первая квартира» 

Passion.ru и ещё 2 2 часа назад
Бледанс поделилась с подписчиками радостной новостью
Фото: Instagram
Актриса и телеведущая поделилась с фолловерами своей радостью.
51-летняя Эвелина Бледанс поделилась с подписчиками радостной новостью — телеведущая и актриса купила свою первую квартиру в Москве.

«Делюсь с вами моей огромной радостью. Я обладательница квартиры в Москве! Из детско-православного путешествия по Крыму я приехала настолько наполненная, что не только запустила свой Марафон, но и КуПиЛа КвАрТиРу! Все знают, сколько мне лет, но никто не знает, что это моя первая квартира. Не буду говорить, почему, дабы продолжать слыть порядочным человеком, не выносящим сор из Избы… Пусть у Семочки будет квартира!».

Кроме того, Эвелина рассказала, что мечтает сделать новое жилье островком безусловной любви, наполнить его яркими деталями, сделать творческим и стильным.

«Эвелина, поздравляю вас! Вы заслужили иметь своё уютное гнёздышко!», «Урааааа, поздравляю, дорогая», «Молодец! Удачи и творческого беспредела при оформлении!», «Расширяйте и дальше свою радость! Процветания и отличного благоустройства…», «Понимаю ваш восторг! Очень за вас рада! Пусть у вас будет уютный уголок», — радуются за Бледанс фолловеры.

Напомним, на днях Эвелина Бледанс всколыхнула общественность заявлением о своем прожиточном минимуме. По словам телеведущей, она могла бы прожить и на тысячу рублей в месяц.
Видео дня. Алексей Панин ищет новую жену
Passion.ru: последние новости
Кристина Асмус дразнит фолловеров: «Развелась, чтобы эту фотку выложить» Кристина Асмус дразнит фолловеров: «Развелась, чтобы эту фотку выложить» Ирина Салтыкова эмоционально прокомментировала новость о своей госпитализации Ирина Салтыкова эмоционально прокомментировала новость о своей госпитализации 47-летняя Ирина Лобачева разводится с молодым мужем 47-летняя Ирина Лобачева разводится с молодым мужем
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Другое , Эвелина Бледанс , Москва , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
Помпео предупредил Лаврова о «красной линии»
Помпео предупредил Лаврова о «красной линии»
Видео
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
00:36
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео бушующих пожаров в Якутии
00:49
Опубликовано видео бушующих пожаров в Якутии
Происшествия Пожары
Ради продуктов пенсионерка надела трусы вместо маски
00:37
Ради продуктов пенсионерка надела трусы вместо маски
Происшествия Общество
Стащивший из машины продукты медведь попал на видео
00:36
Стащивший из машины продукты медведь попал на видео
Общество В мире
Опубликовано видео стрельбы по митингующим в Минске
00:33
Опубликовано видео стрельбы по митингующим в Минске
Происшествия В мире
Появилось видео предсказаний Билла Гейтса
01:11
Появилось видео предсказаний Билла Гейтса
В мире
Столкновения с полицией в Беларуси попали на видео
00:26
Столкновения с полицией в Беларуси попали на видео
Происшествия
Появилось видео крушения самолета под Калугой
01:02
Появилось видео крушения самолета под Калугой
Происшествия
Эпицентр взрыва в Бейруте попал на видео
00:38
Эпицентр взрыва в Бейруте попал на видео
В мире
В Минск согнали военную технику
00:17
В Минск согнали военную технику
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение