На снимке с Богомоловым «увидели» Литвинову вместо Собчак

Театральный режиссер Константин Богомолов опубликовал в Сети фотографию со своей женой, светской львицей Ксенией Собчак.
На снимке видно звездную пару — они пристально смотрят в объектив камеры.
При этом их поклонников восхитил не столько образ, сколько поразительное, по мнению фанатов, сходство Собчак с заслуженной артисткой России Ренатой Литвиновой:
«Почему я вижу тут Ренату Литвинову?» — задается вопросом одна из подписчиц.
«То ли Собчак, то ли Литвинова!» — отметила другая пользовательница в комментариях к посту Богомолова в Instagram.