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Поклонники Собчак «перепутали» ее с Литвиновой на снимке с Богомоловым 

Вечерняя Москва и ещё 1 3 часа назад
На снимке с Богомоловым «увидели» Литвинову вместо Собчак
Фото: Instagram
Театральный режиссер Константин Богомолов опубликовал в Сети фотографию со своей женой, светской львицей Ксенией Собчак.
На снимке видно звездную пару — они пристально смотрят в объектив камеры.
При этом их поклонников восхитил не столько образ, сколько поразительное, по мнению фанатов, сходство Собчак с заслуженной артисткой России Ренатой Литвиновой:

«Почему я вижу тут Ренату Литвинову?» — задается вопросом одна из подписчиц.

«То ли Собчак, то ли Литвинова!» — отметила другая пользовательница в комментариях к посту Богомолова в Instagram.

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Шоу-бизнес , Другое , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Рената Литвинова
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