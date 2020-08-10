На снимке с Богомоловым «увидели» Литвинову вместо Собчак

Все новости на карте

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Konstantin Bogomolov (@konbog75) 9 Авг 2020 в 2:43 PDT На снимке видно звездную пару — они пристально смотрят в объектив камеры.

При этом их поклонников восхитил не столько образ, сколько поразительное, по мнению фанатов, сходство Собчак с заслуженной артисткой России Ренатой Литвиновой

«Почему я вижу тут Ренату Литвинову?» — задается вопросом одна из подписчиц.

«То ли Собчак, то ли Литвинова!» — отметила другая пользовательница в комментариях к посту Богомолова в Instagram.