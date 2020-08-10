«Здесь тема личной обиды»: Смехов об уходе Гармаша

Как отметил актер, он не хотел бы быть судьей взрослым людям из театрального круга.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Главная Роль (@the_main_role_official) 31 Июл 2020 в 3:25 PDT Актер Вениамин Смехов заявил, что не может быть судьей взрослым людям из театрального круга, комментируя уход из театра «Современник» своего коллеги Сергея Гармаша. По его словам, случилось следующее. В один прекрасный день замечательный артист написал открытое письмо. Часть актеров «Современника» восприняли его как послание вождя, которого, как он выразился, государство не заметило и поставило другого.

«То есть здесь тема личной обиды. Понимаю. Но об этом есть высказывания его близких партнеров и друзей: Лии Ахеджаковой, Чулпан Хаматовой, Марины Нееловой».

Вениамин Смехов

Как заметил Смехов, Гармаш по-другому представлял свое будущее в «Современнике» и будущее театра. По его словам, коллега имел на это полное право, сообщает «МК».

Напомним, что Сергей Гармаш ранее высказывал свое недовольство работой художественного руководителя «Современника» Виктора Рыжакова. Тот занял пост после смерти Галины Волчек, которая ушла из жизни в конце прошлого года.