«Где Катька?» Гоген Солнцев показал новую подругу 

Поклонники шоумена взволнованы — эпатажный артист выложил в инстаграме провокационное фото.
Он расслабляется в бассейне на крыше здания, подхватив на руки некую брюнетку в темных очках.
Снимок Гонен сопроводил философской подписью.
«Не забывайте проявлять к близким людям нежность, потому, что нежность — это, как — старательный порыв уменьшения физического расстояния людей с перспективой ощутить страсть!»
Фолловеры заинтересовались судьбой пожилой супруги Солнцева. Брюнетка их не впечатлила, а вот вопрос «Где же Екатерина?» звучал в тех или иных вариациях в каждом первом комментарии.
«Бессовестный! А где Катерина!?!», «Признаю только Катьку!», «Гоген, где моя Катюша»?
Как ранее писал «Рамблер», Гоген Солнцев приобрел место на кладбище для своей пожилой супруги Екатерины Терешкович. Об этом он рассказал изданию «Собеседник».