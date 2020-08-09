Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Где Катька?» Гоген Солнцев показал новую подругу 

Ирина Лебедева 17 минут назад
«Где Катька?» Гоген Солнцев показал новую подругу
Фото: Instagram
Поклонники шоумена взволнованы — эпатажный артист выложил в инстаграме провокационное фото.
Гоген засветился в постели с двумя пенсионерками
Он расслабляется в бассейне на крыше здания, подхватив на руки некую брюнетку в темных очках.
Снимок Гонен сопроводил философской подписью.

«Не забывайте проявлять к близким людям нежность, потому, что нежность — это, как — старательный порыв уменьшения физического расстояния людей с перспективой ощутить страсть!»

Фолловеры заинтересовались судьбой пожилой супруги Солнцева. Брюнетка их не впечатлила, а вот вопрос «Где же Екатерина?» звучал в тех или иных вариациях в каждом первом комментарии.

«Бессовестный! А где Катерина!?!», «Признаю только Катьку!», «Гоген, где моя Катюша»?

Как ранее писал «Рамблер», Гоген Солнцев приобрел место на кладбище для своей пожилой супруги Екатерины Терешкович. Об этом он рассказал изданию «Собеседник».
Видео дня. В Метрополисе между охраной и посетителем произошла потасовка
Комментарии
Шоу-бизнес , Екатерина Терешкович , Гоген Солнцев , ИД "Собеседник"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Помпео предупредил Лаврова о «красной линии»
Помпео предупредил Лаврова о «красной линии»
«Тушил сигареты об официантов»: Цой устроил пьяный дебош
«Тушил сигареты об официантов»: Цой устроил пьяный дебош
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
Видео
В Минск согнали военную технику
00:17
В Минск согнали военную технику
В мире
Сбежавшая лошадь протаранила автомобиль в Казани и попала на видео
00:16
Сбежавшая лошадь протаранила автомобиль в Казани и попала на видео
Опубликовано видео поражения Олейника от американца на турнире UFC
00:26
Опубликовано видео поражения Олейника от американца на турнире UFC
Решена судьба задержанных журналистов «Дождя»
00:26
Решена судьба задержанных журналистов «Дождя»
В мире Политика
Пьяный пассажир попытался силой открыть двери автобуса и попал на видео
00:15
Пьяный пассажир попытался силой открыть двери автобуса и попал на видео
Внедорожник въехал в батут с детьми и попал на видео
00:12
Внедорожник въехал в батут с детьми и попал на видео
Прохожие спасли тонущего мальчика из Крюкова канала и попали на видео
05:06
Прохожие спасли тонущего мальчика из Крюкова канала и попали на видео
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
00:25
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
00:11
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
Лукашенко договорился с Путиным по «боевикам РФ»
03:09
Лукашенко договорился с Путиным по «боевикам РФ»
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение