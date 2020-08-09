Бузова на отдыхе в Сочи показала коллекцию купальников 

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Ольга Бузова улетела на курорт отмечать годовщину романтических отношений с видеоблогером Давидом Манукяном.

Похоже, что влюбленные прекрасно проводят время. Ольга решила подразнить подписчиков, выложив свои фотографии в разных пляжных нарядах.

Один из них, с кружевами и стразами, телеведущая попросила, к примеру, оценить — хорош ли?

На другом снимке Бузова на веранде бани в черном бикини. Девушка общается с дружелюбно настроенной рыжей собакой.

Следующее фото, которое очень понравилось Давиду — он прокомментировал снимок, назвав подругу «самой красивой девочкой», запечатлело телезвезду в пляжном мини-платьице с пышной юбкой.

Розовый купальник простого кроя подчеркнул изящество фигуры певицы и ее накаченный пресс.

А для сети TikTok Бузова зажигательно станцевала под песню группы "Время и Стекло". Почему-то именно в этом черном купальнике с юбочкой поющая телеведущая выглядела совсем худенькой.

Как ранее писал «Рамблер», Ольга Бузова записала новый музыкальный клип, сменив в нем несколько образов.

Пожалуй, самым запоминающимся оказался style в духе конца 90-х, в котором звезда примерила шортики «варенки» со шнуровкой, блестящий лиф и куртку на заклепках с принтом в виде разноцветных надписей.