Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Покормят, приютят»: Бледанс объяснила, как прожить на 1000 рублей 

Газета.Ru 6 часов назад
Бледанс объяснила, как прожить на 1000 рублей
Фото: Газета.Ru
Актриса Эвелина Бледанс включилась в дискуссию о том, сколько денег необходимо артистам для комфортной жизни. По словам знаменитости, она готова прожить на тысячу рублей в месяц, опираясь на помощь поклонников.
Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс прокомментировала заявление гимнастки Ляйсан Утяшевой о возможности прожить на 50 тыс. рублей в месяц.

«Слушайте, люди, во-первых, и не на такие деньги живут! Я уверена, что Ляйсан, также как и я, и те, кто сейчас считаются богатыми и известными, они тоже все жили на такие деньги!» — сказала Бледанс в комментарии 5-tv.ru.

Сначала она назвала 50 тыс. рублей «более чем достаточной» суммой для полноценной жизни в столице, но затем скорректировала свое заявление. Вспомнив о том, что у Павла Воли и Утяшевой растут двое детей, артистка отметила, что содержать их на эти деньги было бы непросто. Также Бледанс назвала минимальную сумму, на которую она готова прожить месяц.

«Я поддерживаю Ляйсан! На самом деле я могу прожить вообще на тысячу рублей! Нас же любит народ, понимаете? Нас всегда где-то покормят, приютят, оденут, выгуляют, отвезут. Но с деньгами не шутят. Пусть их будет у всех побольше!» — сказала актриса.

Ранее Утяшева заявила, что в теории ей хватит 50 тыс. рублей в месяц при условии отсутствия «распродаж и скидок». В интервью 7News телеведущая рассказала, что предпочитает не ходить по дорогим заведениям и питается дома.

«То, что я зарабатываю с 12 лет — это факт. Где-то чуть меньше, где-то чуть больше. Были времена гнилые, тяжелые: мы с матерью на гречке сидели и ничего, и классно. Самое главное не унывать. Лично я по ресторанам не хожу практически, закупиться на рынке — это тысяч 10. Лично я на 50 тысяч спокойно проживу», — сообщила телезвезда.

Продюсер Иосиф Пригожин усомнился в искренности этого заявления и признался, что не представляет жизни с такими низкими доходами. По словам мужа певицы Валерии, его месячные расходы составляют не менее 1,5-2 млн рублей.

«Учитывая, что я занимаюсь продюсерской деятельностью, мне нужно не один миллион. Потому что я инвестирую деньги в творчество, в артистов, в музыку, в клипы. Я считаю, что люди, которые говорят, что в месяц можно жить на 30-50 тысяч рублей, они лукавят», — сказал продюсер.

Он отметил, что с меньшими доходами не смог бы оплачивать образование своих детей и качественные клипы своей жены.

«Я человек, работающий с 12 лет, не могу себе позволить оставаться в зоне заработка 50 тысяч рублей. Не согласен, что на эти деньги можно прожить. Те люди, которые дают эти комментарии, они не живут на 50 тысяч рублей, невозможно полететь на эти деньги в Испанию, дом купить. Это все легенды!» — подчеркнул Пригожин.

Также продюсер уточнил, что воспитывает шестерых детей и оказывает материальную помощь своим многочисленным родственникам. Например, только на ЖКХ-услуги в квартире матери Пригожин тратит около 20 тыс. рублей, а за содержание собственного дома у него ежемесячно уходит не менее 50 тысяч рублей.

«Сколько ее (Ляйсан Утяшевой) программы стоят? Шоу? Невозможно ж прожить на эти деньги! Просто не хочу лукавить. В эти сказки я просто не верю. Ну, тогда вы должны жить где-нибудь в халупе, на окраине города… Мне бы этих денег не хватило. Мне меньше полутора-двух миллионов просто невозможно. Я физически просто не могу», — заключил продюсер.

Ранее Пригожин заявил о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса, чем положил начало долгому публичному конфликту с музыкантом Сергеем Шнуровым. Лидер «Ленинграда» опубликовал ироничный стих, в котором предложил поклонникам собрать деньги на еду звездной семье, а продюсер сетовал, что музыкант ведет себя «хуже уличной шпаны».
Видео дня. В Метрополисе между охраной и посетителем произошла потасовка
Газета.Ru: последние новости
Актеры "Современника" разругались после ухода Гармаша и Волчек Актеры "Современника" разругались после ухода Гармаша и Волчек Эвелина Бледанс заявила, что проживет на тысячу рублей в месяц Эвелина Бледанс заявила, что проживет на тысячу рублей в месяц Пригожин рассказал, сколько миллионов тратит в месяц Пригожин рассказал, сколько миллионов тратит в месяц
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Статьи , Эвелина Бледанс , Иосиф Пригожин , ТРК "Петербург-Пятый канал"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Помпео предупредил Лаврова о «красной линии»
Помпео предупредил Лаврова о «красной линии»
Полковник-миллиардер Захарченко вернулся в Москву
Полковник-миллиардер Захарченко вернулся в Москву
Видео
Сбежавшая лошадь протаранила автомобиль в Казани и попала на видео
00:16
Сбежавшая лошадь протаранила автомобиль в Казани и попала на видео
Опубликовано видео поражения Олейника от американца на турнире UFC
00:26
Опубликовано видео поражения Олейника от американца на турнире UFC
Пьяный пассажир попытался силой открыть двери автобуса и попал на видео
00:15
Пьяный пассажир попытался силой открыть двери автобуса и попал на видео
Внедорожник въехал в батут с детьми и попал на видео
00:12
Внедорожник въехал в батут с детьми и попал на видео
Прохожие спасли тонущего мальчика из Крюкова канала и попали на видео
05:06
Прохожие спасли тонущего мальчика из Крюкова канала и попали на видео
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
00:25
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
00:11
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
Лукашенко договорился с Путиным по «боевикам РФ»
03:09
Лукашенко договорился с Путиным по «боевикам РФ»
Политика В мире
У посольства Белоруссии в Москве выстроилась очередь
00:15
У посольства Белоруссии в Москве выстроилась очередь
Новости Москвы
Лукашенко усомнился в своей победе на выборах
04:35
Лукашенко усомнился в своей победе на выборах
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение