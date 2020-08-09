Бледанс объяснила, как прожить на 1000 рублей

Актриса Эвелина Бледанс включилась в дискуссию о том, сколько денег необходимо артистам для комфортной жизни. По словам знаменитости, она готова прожить на тысячу рублей в месяц, опираясь на помощь поклонников.

Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс прокомментировала заявление гимнастки Ляйсан Утяшевой о возможности прожить на 50 тыс. рублей в месяц.

«Слушайте, люди, во-первых, и не на такие деньги живут! Я уверена, что Ляйсан, также как и я, и те, кто сейчас считаются богатыми и известными, они тоже все жили на такие деньги!» — сказала Бледанс в комментарии 5-tv.ru.

Сначала она назвала 50 тыс. рублей «более чем достаточной» суммой для полноценной жизни в столице, но затем скорректировала свое заявление. Вспомнив о том, что у Павла Воли и Утяшевой растут двое детей, артистка отметила, что содержать их на эти деньги было бы непросто. Также Бледанс назвала минимальную сумму, на которую она готова прожить месяц.

«Я поддерживаю Ляйсан! На самом деле я могу прожить вообще на тысячу рублей! Нас же любит народ, понимаете? Нас всегда где-то покормят, приютят, оденут, выгуляют, отвезут. Но с деньгами не шутят. Пусть их будет у всех побольше!» — сказала актриса.

Ранее Утяшева заявила, что в теории ей хватит 50 тыс. рублей в месяц при условии отсутствия «распродаж и скидок». В интервью 7News телеведущая рассказала, что предпочитает не ходить по дорогим заведениям и питается дома.

«То, что я зарабатываю с 12 лет — это факт. Где-то чуть меньше, где-то чуть больше. Были времена гнилые, тяжелые: мы с матерью на гречке сидели и ничего, и классно. Самое главное не унывать. Лично я по ресторанам не хожу практически, закупиться на рынке — это тысяч 10. Лично я на 50 тысяч спокойно проживу», — сообщила телезвезда.

Продюсер Иосиф Пригожин усомнился в искренности этого заявления и признался, что не представляет жизни с такими низкими доходами. По словам мужа певицы Валерии, его месячные расходы составляют не менее 1,5-2 млн рублей.

«Учитывая, что я занимаюсь продюсерской деятельностью, мне нужно не один миллион. Потому что я инвестирую деньги в творчество, в артистов, в музыку, в клипы. Я считаю, что люди, которые говорят, что в месяц можно жить на 30-50 тысяч рублей, они лукавят», — сказал продюсер.

Он отметил, что с меньшими доходами не смог бы оплачивать образование своих детей и качественные клипы своей жены.

«Я человек, работающий с 12 лет, не могу себе позволить оставаться в зоне заработка 50 тысяч рублей. Не согласен, что на эти деньги можно прожить. Те люди, которые дают эти комментарии, они не живут на 50 тысяч рублей, невозможно полететь на эти деньги в Испанию, дом купить. Это все легенды!» — подчеркнул Пригожин.

Также продюсер уточнил, что воспитывает шестерых детей и оказывает материальную помощь своим многочисленным родственникам. Например, только на ЖКХ-услуги в квартире матери Пригожин тратит около 20 тыс. рублей, а за содержание собственного дома у него ежемесячно уходит не менее 50 тысяч рублей.

«Сколько ее (Ляйсан Утяшевой) программы стоят? Шоу? Невозможно ж прожить на эти деньги! Просто не хочу лукавить. В эти сказки я просто не верю. Ну, тогда вы должны жить где-нибудь в халупе, на окраине города… Мне бы этих денег не хватило. Мне меньше полутора-двух миллионов просто невозможно. Я физически просто не могу», — заключил продюсер.

Ранее Пригожин заявил о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса, чем положил начало долгому публичному конфликту с музыкантом Сергеем Шнуровым. Лидер «Ленинграда» опубликовал ироничный стих, в котором предложил поклонникам собрать деньги на еду звездной семье, а продюсер сетовал, что музыкант ведет себя «хуже уличной шпаны».