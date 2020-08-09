Гальцев преобразился ради молодой подруги

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Хорошо знакомый еще по «Аншлагу» зрителям артист кардинально изменился.

Вместо полноватого мужчины в нелепой одежде и неопрятной прической в эфире появился элегантный, стройный пожилой денди с эспаньолкой и при бабочке.

«Не узнала Юрия Гальцева! Как он похудел … молодцы!» — пишут поклонники.

Что интересно, Гальцев и Петросян много лет дружили семьями.

И Гальцев в свое время тоже ушел к своей молодой помощнице, разница в возрасте с которой составляет 30 лет.

В этом союзе родился ребенок, мальчик. Но официальный развод Гальцев так и не оформил.

По слухам, именно молодая подруга заставила 59-летнего артиста всерьез заняться собой, — информирует «Комсомольская правда».

Как ранее сообщал «Рамблер», Юрий Николаевич Гальцев — ровесник первому полету человека в космос. Он родился 12 апреля 1961 года.

Кстати, не так уж и далеко от места первого запуска ракеты с человеком на борту — в Кургане, центре пограничной с Казахстаном области.