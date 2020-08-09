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Юрий Гальцев преобразился ради молодой подруги 

Ирина Лебедева 35 минут назад
Гальцев преобразился ради молодой подруги
Фото: Instagram
Елена Степаненко пригласила на свое шоу давнего друга — Юрия Гальцева.
Степаненко призналась в любви известному юмористу
Хорошо знакомый еще по «Аншлагу» зрителям артист кардинально изменился.
Вместо полноватого мужчины в нелепой одежде и неопрятной прической в эфире появился элегантный, стройный пожилой денди с эспаньолкой и при бабочке.

«Не узнала Юрия Гальцева! Как он похудел … молодцы!» — пишут поклонники.

Что интересно, Гальцев и Петросян много лет дружили семьями.
И Гальцев в свое время тоже ушел к своей молодой помощнице, разница в возрасте с которой составляет 30 лет.
В этом союзе родился ребенок, мальчик. Но официальный развод Гальцев так и не оформил.
По слухам, именно молодая подруга заставила 59-летнего артиста всерьез заняться собой, — информирует «Комсомольская правда».
Как ранее сообщал «Рамблер», Юрий Николаевич Гальцев — ровесник первому полету человека в космос. Он родился 12 апреля 1961 года.
Кстати, не так уж и далеко от места первого запуска ракеты с человеком на борту — в Кургане, центре пограничной с Казахстаном области.
Неудивительно, что родившегося в этот исторический день мальчика назвали в честь Юрия Гагарина.
Видео дня. В Метрополисе между охраной и посетителем произошла потасовка
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Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Юрий Гагарин , Юрий Гальцев , Комсомольская правда
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