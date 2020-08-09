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«Мне тупо страшно»: Водонаева о Ефремове 

Майк Габриелян 44 минуты назад
«Мне тупо страшно»: Водонаева о Ефремове
Фото: Instagram
Телеведущая Алёна Водонаева эмоционально прокомментировала дело о смертельном ДТП актёра Михаила Ефремова. В Instagram она написала, что требует, чтобы государство защищало граждан от подобных водителей.

«Я как гражданин своей страны хочу быть уверена в том, что те, кто нарушает закон, понесут за это ответственность. Я хочу спокойно передвигаться по городу и знать, что моё государство защитит меня хотя бы тем, что оно будет наказывать всех, по чьей вине гибнут невиновные люди. Мне тупо страшно от того, что какой-нибудь Ефремов окажется передо мной на встречке», — заявила ведущая.

Она добавила, что по-человечески ей жаль актёра, но он должен отвечать по закону.
«Ефремов находится в руках адвоката-шарлатана»
Негодование Водонаевой вызвал процесс Ефремова, который «стал напоминать цирк». Телеведущая не понимает избранную защитой подсудимого стратегию — отрицать, что актёр был за рулём, хотя свидетели утверждают обратное.

«Какое-то издевательство и над Ефремовым, и над нами», — решила Алена Водонаева.

ДТП с участием актёра произошло в июне на Смоленской площади. Джип Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого погиб. Выяснилось, что артист был нетрезв.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Ефремов не признал вину, заявив, что ничего не помнит. https://news.rambler.ru/starlife/44626400
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Алена Водонаева
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