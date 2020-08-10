Некоторое время назад Бузова опубликовала в своем закрытом инстаграме фотографию, на которой запечатлена на яхте в белом купальнике с металлическими деталями, массивных солнцезащитных очках и с несколькими браслетами на запястьях.

На снимке она стоит на коленях, подняв руки вверх и сложив их над головой. За ее спиной видно Черное море и очертания Сочи.

«Когда даже нет слов, чтобы передать, насколько мне сейчас хорошо. Отдыхать — не работать», — написала Бузова в подписи к фото.

Также она выразила опасение набрать вес во время отпуска. В свою очередь, один из комментаторов высказал мнение, что она уже набрала. Другой выразил уверенность, что Бузовой подойдет немного поправиться. Другие назвали ее красоткой, ее фигуру — топом и пожелали ей хорошего отдыха.