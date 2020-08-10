Певица и телеведущая Ольга Бузова снялась в купальнике во время отдыха в Сочи. Об этом сообщает «Лента.ру».
Некоторое время назад Бузова опубликовала в своем закрытом инстаграме фотографию, на которой запечатлена на яхте в белом купальнике с металлическими деталями, массивных солнцезащитных очках и с несколькими браслетами на запястьях.
На снимке она стоит на коленях, подняв руки вверх и сложив их над головой. За ее спиной видно Черное море и очертания Сочи.
«Когда даже нет слов, чтобы передать, насколько мне сейчас хорошо. Отдыхать — не работать», — написала Бузова в подписи к фото.
Также она выразила опасение набрать вес во время отпуска. В свою очередь, один из комментаторов высказал мнение, что она уже набрала. Другой выразил уверенность, что Бузовой подойдет немного поправиться. Другие назвали ее красоткой, ее фигуру — топом и пожелали ей хорошего отдыха.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Бузова могла поссориться со своим молодым человеком певцом и блогером Давидом «Давой» Манукяном из-за того, что тот записал песню с певцом Филиппом Киркоровым раньше нее.