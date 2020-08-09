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«Невероятные»: Анна Седокова выложила фото с женихом 

Ирина Лебедева 22 минуты назад
Седокова показала сексуальное фото с женихом
Фото: Instagram
Инстаграм Анны Седоковой раскалился от восторженных комментариев. Певица выложила снимок с женихом, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.
Фотография удалась — спортивные, загорелые Седокова и Тимма демонстрируют отличные фигуры. Мало одежды, много красивого, подтянутого тела.

«Я сильная, я справлюсь. Сильным буду я, а ты будь нежной и просто люби меня», — написала Анна в микроблоге.

Янис ответил любимой:

«Я рад, так рад, так радуюсь сильно А ты сильно красивая Такая сильно красивая Очень сильно красивая…»

Фолловеры в восторге.

«Невероятные», «Шикарная пара», «Какие красивые!».

Анна — многодетная мама, у нее трое детей от предыдущих браков — официальных и гражданского. Янис ради отношений с Седоковой оставил жену с маленьким ребенком.
В июле Анна сообщила, что они с Тиммой помолвлены.
Как ранее писал «Рамблер», Певица Анна Седокова возглавляет рейтинг звезд без комплексов.
На ее странице в Instagram достаточное количество откровенных снимков в компании возлюбленного баскетболиста Яниса Тиммы.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Янис Тимма
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