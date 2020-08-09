Седокова показала сексуальное фото с женихом

Инстаграм Анны Седоковой раскалился от восторженных комментариев. Певица выложила снимок с женихом, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.
Фотография удалась — спортивные, загорелые Седокова и Тимма демонстрируют отличные фигуры. Мало одежды, много красивого, подтянутого тела.
«Я сильная, я справлюсь. Сильным буду я, а ты будь нежной и просто люби меня», — написала Анна в микроблоге.
Янис ответил любимой:
«Я рад, так рад, так радуюсь сильно А ты сильно красивая Такая сильно красивая Очень сильно красивая…»
Фолловеры в восторге.
«Невероятные», «Шикарная пара», «Какие красивые!».
Анна — многодетная мама, у нее трое детей от предыдущих браков — официальных и гражданского. Янис ради отношений с Седоковой оставил жену с маленьким ребенком.
В июле Анна сообщила, что они с Тиммой помолвлены.
Как ранее писал «Рамблер», Певица Анна Седокова возглавляет рейтинг звезд без комплексов.
На ее странице в Instagram достаточное количество откровенных снимков в компании возлюбленного баскетболиста Яниса Тиммы.