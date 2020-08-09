Седокова показала сексуальное фото с женихом

Все новости на карте

Инстаграм Анны Седоковой раскалился от восторженных комментариев. Певица выложила снимок с женихом, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой

Фотография удалась — спортивные, загорелые Седокова и Тимма демонстрируют отличные фигуры. Мало одежды, много красивого, подтянутого тела.

«Я сильная, я справлюсь. Сильным буду я, а ты будь нежной и просто люби меня», — написала Анна в микроблоге.

Янис ответил любимой:

«Я рад, так рад, так радуюсь сильно А ты сильно красивая Такая сильно красивая Очень сильно красивая…»

Фолловеры в восторге.

«Невероятные», «Шикарная пара», «Какие красивые!».

Анна — многодетная мама, у нее трое детей от предыдущих браков — официальных и гражданского. Янис ради отношений с Седоковой оставил жену с маленьким ребенком.

В июле Анна сообщила, что они с Тиммой помолвлены.

Как ранее писал «Рамблер», Певица Анна Седокова возглавляет рейтинг звезд без комплексов.