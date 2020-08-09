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«Женитесь уже давайте!» В сети обсуждают роман сестры Фриске 

Ирина Лебедева 47 минут назад
В сети обсуждают роман сестры Фриске
Фото: Instagram
Наталья Фриске рассекретила своего таинственного поклонника. Он оказался давним верным другом девушки.
Фриске выставила совместный снимок в инстаграме и оставила интригующую подпись.

«Дружище, спасибо тебе за вечер».

Как сообщает 5 Канал, кавалер Натальи работает психиатром и психотерапевтом.
Фолловеры сочли, что у Фриске впереди позитивные изменения в личной жизни.

«Вот с таким мужчиной я вас вижу», «Вы такая красивая пара! Женитесь уже давайте», «Гармонично смотритесь».

Кто-то вспомнил о втором муже Натальи, сотруднике МЧС.

«А где же Сереженька-пожарник?»

Ответ не заставил себя ждать.

«Слышала, что Сереженька уже в отставке, как муж!», — сообщила более информированная подписчица.

Развить «свадебную» тему Фриске решила уже в сторис.

«Нам тут предложили жениться, а я вот думаю… Он мне предложение еще лет пять назад сделал, я еще замужем была!»

Ее друг также вступил в разговор.

«Лет семь назад. Я уже 12-й год ее жду, уже второй ее брак!»

Как ранее писал«Рамблер», Недавно Наталья Фриске объяснила фанатам, почему она отказалась от карьеры певицы.
Многие постоянно спрашивали ее в соцсетях, почему она не продолжила дело покойной сестры и не вышла петь на большую сцену.
В комментариях под одним из постов в соцсети Instagram она заявила, что у каждого в этой жизни свой путь, и она выбрала такой.
Видео дня. В Метрополисе между охраной и посетителем произошла потасовка
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Наталья Фриске , МЧС
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