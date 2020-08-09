В сети обсуждают роман сестры Фриске

Наталья Фриске рассекретила своего таинственного поклонника. Он оказался давним верным другом девушки.

Фриске выставила совместный снимок в инстаграме и оставила интригующую подпись.

«Дружище, спасибо тебе за вечер».

Как сообщает 5 Канал, кавалер Натальи работает психиатром и психотерапевтом.

Фолловеры сочли, что у Фриске впереди позитивные изменения в личной жизни.

«Вот с таким мужчиной я вас вижу», «Вы такая красивая пара! Женитесь уже давайте», «Гармонично смотритесь».

Кто-то вспомнил о втором муже Натальи, сотруднике МЧС

«А где же Сереженька-пожарник?»

Ответ не заставил себя ждать.

«Слышала, что Сереженька уже в отставке, как муж!», — сообщила более информированная подписчица.

Развить «свадебную» тему Фриске решила уже в сторис.

«Нам тут предложили жениться, а я вот думаю… Он мне предложение еще лет пять назад сделал, я еще замужем была!»

Ее друг также вступил в разговор.

«Лет семь назад. Я уже 12-й год ее жду, уже второй ее брак!»

Как ранее писал «Рамблер», Недавно Наталья Фриске объяснила фанатам, почему она отказалась от карьеры певицы.

Многие постоянно спрашивали ее в соцсетях, почему она не продолжила дело покойной сестры и не вышла петь на большую сцену.