В сети обсуждают роман сестры Фриске

Наталья Фриске рассекретила своего таинственного поклонника. Он оказался давним верным другом девушки.
Фриске выставила совместный снимок в инстаграме и оставила интригующую подпись.
«Дружище, спасибо тебе за вечер».
Как сообщает 5 Канал, кавалер Натальи работает психиатром и психотерапевтом.
Фолловеры сочли, что у Фриске впереди позитивные изменения в личной жизни.
«Вот с таким мужчиной я вас вижу», «Вы такая красивая пара! Женитесь уже давайте», «Гармонично смотритесь».
Кто-то вспомнил о втором муже Натальи, сотруднике МЧС.
«А где же Сереженька-пожарник?»
Ответ не заставил себя ждать.
«Слышала, что Сереженька уже в отставке, как муж!», — сообщила более информированная подписчица.
Развить «свадебную» тему Фриске решила уже в сторис.
«Нам тут предложили жениться, а я вот думаю… Он мне предложение еще лет пять назад сделал, я еще замужем была!»
Ее друг также вступил в разговор.
«Лет семь назад. Я уже 12-й год ее жду, уже второй ее брак!»
Как ранее писал«Рамблер», Недавно Наталья Фриске объяснила фанатам, почему она отказалась от карьеры певицы.
Многие постоянно спрашивали ее в соцсетях, почему она не продолжила дело покойной сестры и не вышла петь на большую сцену.
В комментариях под одним из постов в соцсети Instagram она заявила, что у каждого в этой жизни свой путь, и она выбрала такой.