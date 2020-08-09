«Во вторник все станет понятно»: Добровинский о Ефремове

Александр Добровинский , адвокат семьи Захаровых, анонсировал важные новости, которые станут достоянием общественности во вторник 11 августа на судебном заседании по делу Михаила Ефремова

«Вы все услышите во вторник, потому что… произойдет некое значимое для нас для всех событие в процессе, которое очень многое расставит по своим местам, и всем все станет понятно», — цитирует слова юриста РИА Новости.

Что касается перспектив дела, то Добровинский связан правилами профессиональной этики.

Он уточнил, что никогда не говорил, что Михаилу Ефремову будет вынесен обвинительный приговор.

«Как минимум, не имею на это права. Тем не менее, я выполняю волю своих доверителей, и мы идем к тому, чтобы доказать его вину. А будет обвинительный приговор или нет, мы увидим еще нескоро».

Как ранее писал «Рамблер», пользователи соцсетей начали обсуждать несколько версий причин смертельного ДТП.

Так, одни выразили предположение, что Ефремова в невменяемом состоянии специально подвезли к месту аварии, чтобы возложить на него вину в смерти человека.

Другие полагают, что за рулем автомобиля артиста сидел сотрудник заведения, где за несколько часов до инцидента выпивал актер.

Согласно этой версии, виновник аварии сбежал до появления на месте ДТП полицейских.