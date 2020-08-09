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«Иосиф-кипарис!» Валерия показала постройневшего мужа 

Ирина Лебедева 16 минут назад
«Иосиф-кипарис!» Валерия показала постройневшего мужа
Фото: РИА Новости
Певица Валерия — человек спортивный. Она регулярно тренируется и вообще старается вести здоровый образ жизни.
Как результат — великолепная физическая форма, в чем еще раз могли убедиться ее поклонники, увидев новые фото.
А вот ее супруг, Иосиф Пригожин — обладатель крепкой, коренастой, несколько тяжеловесной фигуры.
И до последнего времени — основательного лишнего веса. Однако, по примеру своей жены, и он увлекся тренировками. Результат, как говорится, налицо.
Валерия выложила в инстаграм фотографии с тренировок на свежем воздухе.
Оба супруга демонстрируют растяжку. У певицы она безупречна, продюсер делает полушпагат в стойке не столь изящно.
Но тем не менее, прекрасно видно, что Пригожин серьезно постройнел.
Подписчики рады за своих кумиров и не скупятся на похвалу, в первую очередь, сумевшему похудеть продюсеру.

«Иосиф — кипарис!», ««Ура! Живот ушел у Иосифа», «Худенький такой, класс!», «Вау, Иосиф неплохо постройнел».

Как ранее писал «Рамблер», Ляйсан Утяшева недавно рассказала журналистам, что счастье — не в деньгах и что она прекрасно может жить на 50 тысяч рублей.
Иосифа Пригожина эти слова всерьез возмутили. Заработки самой спортсменки и телезвезды с подобной суммой несопоставимы.
Видео дня. В Метрополисе между охраной и посетителем произошла потасовка
Комментарии
Шоу-бизнес , Другое , Ляйсан Утяшева , Иосиф Пригожин , Валерия
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