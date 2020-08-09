«Иосиф-кипарис!» Валерия показала постройневшего мужа 

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Певица Валерия — человек спортивный. Она регулярно тренируется и вообще старается вести здоровый образ жизни.

Как результат — великолепная физическая форма, в чем еще раз могли убедиться ее поклонники, увидев новые фото.

А вот ее супруг, Иосиф Пригожин — обладатель крепкой, коренастой, несколько тяжеловесной фигуры.

И до последнего времени — основательного лишнего веса. Однако, по примеру своей жены, и он увлекся тренировками. Результат, как говорится, налицо.

Валерия выложила в инстаграм фотографии с тренировок на свежем воздухе.

Оба супруга демонстрируют растяжку. У певицы она безупречна, продюсер делает полушпагат в стойке не столь изящно.

Но тем не менее, прекрасно видно, что Пригожин серьезно постройнел.

Подписчики рады за своих кумиров и не скупятся на похвалу, в первую очередь, сумевшему похудеть продюсеру.

«Иосиф — кипарис!», ««Ура! Живот ушел у Иосифа», «Худенький такой, класс!», «Вау, Иосиф неплохо постройнел».

Как ранее писал «Рамблер», Ляйсан Утяшева недавно рассказала журналистам, что счастье — не в деньгах и что она прекрасно может жить на 50 тысяч рублей.