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Бледанс заявила, что сможет прожить и на тысячу рублей в месяц 

Вечерняя Москва 26 минут назад
Бледанс заявила, что сможет прожить и на тысячу рублей в месяц
Фото: «Вечерняя Москва»
Об этом она рассказала в интервью «Пятому каналу».

— На самом деле я могу прожить вообще на тысячу рублей! — сказала звезда.

Она добавила, что ей обязательно помогут преданные поклонники, которые смогут предоставить еду, одежду, кров и т. д.
Бледанс подчеркнула, что для комфортной жизни будет вполне достаточно 50 тысяч рублей в месяц. По ее словам, многие люди не получают даже такую сумму. Кроме того, артисты и другие знаменитости когда-то зарабатывали столько же.
Тем не менее актриса согласилась, что содержать нескольких детей на такие деньги будет трудно.
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