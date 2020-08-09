Бледанс заявила, что сможет прожить и на тысячу рублей в месяц 

Об этом она рассказала в интервью «Пятому каналу».

— На самом деле я могу прожить вообще на тысячу рублей! — сказала звезда.

Она добавила, что ей обязательно помогут преданные поклонники, которые смогут предоставить еду, одежду, кров и т. д.

Бледанс подчеркнула, что для комфортной жизни будет вполне достаточно 50 тысяч рублей в месяц. По ее словам, многие люди не получают даже такую сумму. Кроме того, артисты и другие знаменитости когда-то зарабатывали столько же.

Тем не менее актриса согласилась, что содержать нескольких детей на такие деньги будет трудно.