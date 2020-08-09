Лоза резко ответил на готовность прожить на 50 тыс. рублей

"Мы должны помнить, что у нее (Утяшевой. — Прим. Ред.) есть муж, который зарабатывает прилично, для того, чтобы ей хватало 50 тысяч. Она в принципе может вообще не зарабатывать, так как муж ее прокормит", — считает Лоза.