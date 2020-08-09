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Лоза резко ответил «готовой» прожить на 50 тысяч рублей в месяц Утяшевой 

РИА Новости и ещё 1 12 минут назад
Лоза резко ответил на готовность прожить на 50 тыс. рублей
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельнико
Музыкант Юрий Лоза раскритиковал коллег по шоу-бизнесу, в частности, Ляйсан Утяшеву, которая заявила о готовности прожить месяц на 50 тысяч рублей, пишет "Комсомольская правда".
Артист считает, что Утяшева допустила подобное высказывание "ради красного словца".

"Мы должны помнить, что у нее (Утяшевой. — Прим. Ред.) есть муж, который зарабатывает прилично, для того, чтобы ей хватало 50 тысяч. Она в принципе может вообще не зарабатывать, так как муж ее прокормит", — считает Лоза.

Исполнитель утверждает, что 50 тысяч рублей в месяц — прожиточный минимум.

"У меня коммуналка за дом и за дачу, наверное, все эти деньги съедает. Если у меня не будет концертов, то, наверное, я встану в очередь за бесплатным супом", — признался он.

Лоза добавил, что старается экономить собственные средства.
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Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Ляйсан Утяшева , Комсомольская правда
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