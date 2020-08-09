Лоза резко ответил на готовность прожить на 50 тыс. рублей

Музыкант Юрий Лоза раскритиковал коллег по шоу-бизнесу, в частности, Ляйсан Утяшеву, которая заявила о готовности прожить месяц на 50 тысяч рублей, пишет "Комсомольская правда".
Артист считает, что Утяшева допустила подобное высказывание "ради красного словца".
"Мы должны помнить, что у нее (Утяшевой. — Прим. Ред.) есть муж, который зарабатывает прилично, для того, чтобы ей хватало 50 тысяч. Она в принципе может вообще не зарабатывать, так как муж ее прокормит", — считает Лоза.
Исполнитель утверждает, что 50 тысяч рублей в месяц — прожиточный минимум.
"У меня коммуналка за дом и за дачу, наверное, все эти деньги съедает. Если у меня не будет концертов, то, наверное, я встану в очередь за бесплатным супом", — признался он.
Лоза добавил, что старается экономить собственные средства.