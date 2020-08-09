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Поклонники Бритни Спирс обнаружили «сигналы о помощи» в ее соцсетях 

Вечерняя Москва и ещё 2 14 минут назад
Снова желтый: Поклонники Бритни заметили «сигналы о помощи»
Фото: instagram.com/britneyspears
Поклонники Бритни Спирс заподозрили в публикациях певицы в соцсетях скрытые сигналы с просьбой о помощи.
Фанаты начали беспокоиться после того, как Бритни Спирс опубликовала селфи, на котором в ее глазах якобы читается тревожность. Подписчики певицы в соцсети Instagram попросили ее опубликовать фотографию в желтом, если ей нужна помощь.
После этого Бритни Спирс опубликовала фото с желтым фильтром, а затем и в желтом топе. Также певица разместила на своей странице баннер, на котором перечисляет причины, почему ей нравится этот цвет.
«Желтый — это код», «Она опять в желтой блузке», «О, боже! Это желтый! Бритни, мы тебя слышим, мы тебя любим!», — написали подписчики звезды.
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Шоу-бизнес , Бритни Спирс
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