Снова желтый: Поклонники Бритни заметили «сигналы о помощи»

Поклонники Бритни Спирс заподозрили в публикациях певицы в соцсетях скрытые сигналы с просьбой о помощи.

Фанаты начали беспокоиться после того, как Бритни Спирс опубликовала селфи, на котором в ее глазах якобы читается тревожность. Подписчики певицы в соцсети Instagram попросили ее опубликовать фотографию в желтом, если ей нужна помощь.

После этого Бритни Спирс опубликовала фото с желтым фильтром, а затем и в желтом топе. Также певица разместила на своей странице баннер, на котором перечисляет причины, почему ей нравится этот цвет.

«Желтый — это код», «Она опять в желтой блузке», «О, боже! Это желтый! Бритни, мы тебя слышим, мы тебя любим!», — написали подписчики звезды.