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Уманский расстался с беременной Паршиной и отобрал дареное авто 

Ирина Лебедева 1 час назад
«Устала, что об меня вытирают ноги»: скандал на «Доме-2»
Фото: Instagram
Еще буквально несколько дней назад участница «Дома -2» Настя Паршина восторженно писала в инстаграме, что судьба послала ей мужчину ее мечты — надежного, верного, обеспеченного.
Также девушка выкладывала красивые снимки — себя в вечернем платье на фоне подаренного будущим супругом «Мерседеса».
Однако судьба уже сделала крутой поворот: Никита Уманский в соцсетях написал о расставании с беременной невестой…
В эмоциональном посте он называл себя «идиотом» и «негодяем» и призывал всех мужчин учиться на его ошибках и «не задаривать раньше времени» женщин.
Настя Паршина в ответ в инстаграме сообщила, что основной причиной расставания стало нежелание Никиты заводить детей так быстро.
Катализатором же ссоры был конфликт Насти с мамой будущего мужа.
И да, на «Мерседес» она успела только полюбоваться.

«Я больше держать себя в руках не могу, я устала, что об меня вытирают ноги. Для всех уже не секрет, что мы расстались, а точнее я узнала так же как и вы из соц. сетей в комментариях от Никиты. Хотите знать правду, а правда такова: что Никита был не готов к тому, что мы быстро забеременели и много ответственности упало как на мои, так и на его плечи! P. S. Машины у меня нет! И слава богу!»

Подписчики были шокированы неожиданным поворотом событий.

«Не успели начать встречаться, уже в соц сети выложили, не успели забеременеть выложили, не успели расстаться выложили, не успеют помириться выложат, когда уже люди начнут жить не в инстаграме а в реальной жизни», «столько пустых слов, для чего? Для чего это делать на всеобщее обозрение? Что за глупый хайп?»

Как ранее писал «Рамблер», недавно экс-участница фабрики звёзд и бывшая девушка Тимати Алекса рассказала в своём микроблоге радостную новость.
Девушка рассталась с возлюбленным и окунулась в новые головокружительные отношения с известным звёздным тренером Вячеславом Дайчевым.
Пользователи социальных сетей принялись поздравлять Александру, пока не узнали, что это счастье построено на слезах бывшей жены Дайчева, которую он бросил в разгар пандемии будучи беременной.
Видео дня. Гигантский удав выполз из жилой квартиры и теперь путешествует в районе Одинцово
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