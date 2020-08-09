Брак Кристины Асмус и Гарика Харламова окончательно распался совсем недавно.
Судя по всему, у Кристины еще не окончательно зажила душевная рана, да и хейтеры своей активностью не дают отпустить прошлое.
Тема личной жизни вновь в посте Асмус. В инстаграме девушка выложила свою фотографию в ванной и снабдила ее саркастической подписью:
«Развелась, чтобы эту фотку выложить».
А дальше — целый столбец хэштегов. Все — смешные…но и грустные.
«харлашкужалко», «отпискаотактриски», «покайсядочьмоя» и «уженезнаеткаксебяпродать», «непозорьобразрусалочки» и другие.
Фолловеры оценили и фотографию, предложив Харламову следом показать себя:
«Кристина, красавица», «Гарик просто обязан выложить такую же»;
и хэштеги, назвав их «образцом современного искусства»
«Кри, теги, конечно, я уписался!», «Хэштэги огонь», «Хештеги как отдельный вид искусства».
Как ранее писал «Рамблер», Кристина Асмус выложила в инстаграме фотографию с коллегами по съемкам.
Поклонникам актрисы, страстно желающим, чтобы звезда как можно скорее нашла свое личное счастье, показалось, что между Асмус и Чадовым — нечто большее, нежели дружеские отношения коллег по работе.