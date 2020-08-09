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Судя по всему, у Кристины еще не окончательно зажила душевная рана, да и хейтеры своей активностью не дают отпустить прошлое.

Тема личной жизни вновь в посте Асмус. В инстаграме девушка выложила свою фотографию в ванной и снабдила ее саркастической подписью:

«Развелась, чтобы эту фотку выложить».

А дальше — целый столбец хэштегов. Все — смешные…но и грустные.

«харлашкужалко», «отпискаотактриски», «покайсядочьмоя» и «уженезнаеткаксебяпродать», «непозорьобразрусалочки» и другие.

Фолловеры оценили и фотографию, предложив Харламову следом показать себя:

«Кристина, красавица», «Гарик просто обязан выложить такую же»;

и хэштеги, назвав их «образцом современного искусства»

«Кри, теги, конечно, я уписался!», «Хэштэги огонь», «Хештеги как отдельный вид искусства».

Как ранее писал «Рамблер», Кристина Асмус выложила в инстаграме фотографию с коллегами по съемкам.