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«Развелась, чтобы эту фотку выложить»: Асмус ошарашила публику 

Ирина Лебедева и ещё 13 41 минуту назад
Брак Кристины Асмус и Гарика Харламова окончательно распался совсем недавно.
Судя по всему, у Кристины еще не окончательно зажила душевная рана, да и хейтеры своей активностью не дают отпустить прошлое.
Тема личной жизни вновь в посте Асмус. В инстаграме девушка выложила свою фотографию в ванной и снабдила ее саркастической подписью:

«Развелась, чтобы эту фотку выложить».

А дальше — целый столбец хэштегов. Все — смешные…но и грустные.

«харлашкужалко», «отпискаотактриски», «покайсядочьмоя» и «уженезнаеткаксебяпродать», «непозорьобразрусалочки» и другие.

Фолловеры оценили и фотографию, предложив Харламову следом показать себя:

«Кристина, красавица», «Гарик просто обязан выложить такую же»;

и хэштеги, назвав их «образцом современного искусства»

«Кри, теги, конечно, я уписался!», «Хэштэги огонь», «Хештеги как отдельный вид искусства».

Как ранее писал «Рамблер», Кристина Асмус выложила в инстаграме фотографию с коллегами по съемкам.
Поклонникам актрисы, страстно желающим, чтобы звезда как можно скорее нашла свое личное счастье, показалось, что между Асмус и Чадовым — нечто большее, нежели дружеские отношения коллег по работе.
Комментарии 16
Шоу-бизнес , Видео , Гарик Харламов , Кристина Асмус
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