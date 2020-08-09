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Асмус назвала необычную причину развода с Харламовым 

ТК «Звезда» и ещё 10 1 час назад
Асмус назвала необычную причину развода с Харламовым
Фото: @asmuskristina
Брак актрисы и шоумена распался в июне 2020 года.
Российская актриса Кристина Асмус опубликовала на своей странице в Сети фотографию, на которой представлена в обнаженном виде в ванной и сопроводила ее «возможной» причиной недавнего развода.

«Развелась, чтобы эту фотку выложить», — иронично подписала под снимком актриса.

Подписчики Асмус оценили не только смелую публикацию, но и хэштеги к ней, среди которых: «харлашкужалко», «отпискаотактриски», «покайсядочьмоя» и «уженезнаеткаксебяпродать».
Один из поклонников актрисы в комментарии предположил, что бывший муж Асмус, шоумен Гарик Харламов, «просто обязан выложить такую же».
О разводе после семи лет брака Харламова и Асмус стало известно в июне 2020 года. По их словам, причиной развода стали серьезные проблемы, которые возникли уже давно.
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Комментарии 4
Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Кристина Асмус
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