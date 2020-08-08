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«Я могу прожить на тысячу!»: Бледанс поддержала Утяшеву 

Ирина Лебедева 52 минуты назад
«Я могу прожить на тысячу!»: Бледанс поддержала Утяшеву
Фото: РИА Новости
Заявление спортсменки и телезвезды Лявсан Утяшевой о том, что она способна прекрасно жить на 50 тысяч рублей в месяц, вызвало разногласия среди представителей шоу-бизнеса.
Юрий Лоза и Иосиф Пригожин попросили Лявсан не кривить душой.
А Эвелина Бледанс поддержала Утяшеву, сообщив в комментариях 5 Каналу, что может прожить и на тысячу рублей в месяц.

«Я поддерживаю Ляйсан! На самом деле я могу прожить вообще на тысячу рублей! Нас же любит народ, понимаете? Нас всегда где-то покормят, приютят, оденут, выгуляют, отвезут», — пошутила Эвелина.

А всерьез Бледанс сказала, что 50 тысяч — достаточная сумма для того, чтобы жить комфортно.

«Слушайте, люди, во-первых, и не на такие деньги живут! Я уверена, что Ляйсан, также как и я, и те, кто сейчас считаются богатыми и известными, они тоже все жили на такие деньги!»

Как ранее писал «Рамблер», несколько месяцев назад Эвелина проводила экскурсию по участку и своим теплицам — с распущенными волосами, при макияже, в красной искусственной шубе.
Но вскоре гламур отринула и взялась за работу: на голове — косынка, в руках — саженцы клубники.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Эвелина Бледанс , Иосиф Пригожин
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