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«Никаких дворцов и фазенд»: Жуков 23 года снимал жилье 

Ирина Лебедева 1 час назад
«Никаких дворцов и фазенд»: Жуков 23 года снимал жилье
Фото: Instagram
Солист поп-группы «Руки Вверх» Сергей Жуков объяснил поклонникам, что слухи о его несметных богатствах, мягко говоря, сильно преувеличены.
На самом деле музыкант с семьей 23 года снимал квартиры в Москве.
А собственным жильем Жуковы обзавелись только в прошлом году.

«А вас часто спрашивают, сколько у вас денег? Меня — часто. Особенно после каждого списка «Самых богатых звезд» начинают сыпаться вопросы «Вот ты богатый! А сколько у тебя домов? А сколько у тебя квартир?» Развею все слухи: квартира у Жуковых одна. И, не поверите, купили мы её только в прошлом году! До этого 23 года я жил в Москве на съемных квартирах. Но в 2020м, как раз перед карантином, мы, наконец, переехали в квартиру, о которой мечтали. Только успели перевезти все вещи, как объявили самоизоляцию, и мы изолировались со всеми своими коробками», — написал музыкант в инстаграме.

Более того, Жукову пришлось взять ипотеку

«Квартиру купили не без помощи ипотеки. Посмотрел ставки — сейчас они даже ниже, чем, когда мы покупали. Знали бы заранее — могли бы еще сэкономить. Так что никаких дворцов и загородных фазенд на Рублевке у нас нет. Реалии они другие».

Жуков не отрицает того, что у успешных представителей шоу-бизнеса высокие расходы. Однако и расходы у них чрезвычайно велики.

«Все эти рейтинги очень условны. Они учитывают доходы, но совсем не берут в расчёт расходы. К примеру, в нашем гастрольном туре задействовано 170 человек, 36 тонн оборудования, 170 киловатт звука, множество света и пиротехники…»

Подписчики посоветовали артисту не обращать внимания на злопыхателей.

«Да хоть и жили бы во дворце вы этого заслуживаете, 20 лет назад любили ваши песни и до сих пор слушаем и любим», «Пусть никого не волнует, сколько вы зарабатываете, самое главное что это чистый ваш труд и чистые деньги».

Как ранее писал «Рамблер», сейчас, когда многие артисты жалуются на финансовые трудности, солист группы «Руки вверх» запустил проект, который, как он считает, принесет ему неплохой доход, а клиентам поможет прийти себя и отдохнуть после жестких карантинных запретов
Видео дня. Гигантский удав выполз из жилой квартиры и теперь путешествует в районе Одинцово
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Сергей Жуков , Москва
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