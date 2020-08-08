«Никаких дворцов и фазенд»: Жуков 23 года снимал жилье 

«А вас часто спрашивают, сколько у вас денег? Меня — часто. Особенно после каждого списка «Самых богатых звезд» начинают сыпаться вопросы «Вот ты богатый! А сколько у тебя домов? А сколько у тебя квартир?» Развею все слухи: квартира у Жуковых одна. И, не поверите, купили мы её только в прошлом году! До этого 23 года я жил в Москве на съемных квартирах. Но в 2020м, как раз перед карантином, мы, наконец, переехали в квартиру, о которой мечтали. Только успели перевезти все вещи, как объявили самоизоляцию, и мы изолировались со всеми своими коробками», — написал музыкант в инстаграме.
«Квартиру купили не без помощи ипотеки. Посмотрел ставки — сейчас они даже ниже, чем, когда мы покупали. Знали бы заранее — могли бы еще сэкономить. Так что никаких дворцов и загородных фазенд на Рублевке у нас нет. Реалии они другие».
«Все эти рейтинги очень условны. Они учитывают доходы, но совсем не берут в расчёт расходы. К примеру, в нашем гастрольном туре задействовано 170 человек, 36 тонн оборудования, 170 киловатт звука, множество света и пиротехники…»
«Да хоть и жили бы во дворце вы этого заслуживаете, 20 лет назад любили ваши песни и до сих пор слушаем и любим», «Пусть никого не волнует, сколько вы зарабатываете, самое главное что это чистый ваш труд и чистые деньги».