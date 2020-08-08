«Никаких дворцов и фазенд»: Жуков 23 года снимал жилье 

«А вас часто спрашивают, сколько у вас денег? Меня — часто. Особенно после каждого списка «Самых богатых звезд» начинают сыпаться вопросы «Вот ты богатый! А сколько у тебя домов? А сколько у тебя квартир?» Развею все слухи: квартира у Жуковых одна. И, не поверите, купили мы её только в прошлом году! До этого 23 года я жил в Москве на съемных квартирах. Но в 2020м, как раз перед карантином, мы, наконец, переехали в квартиру, о которой мечтали. Только успели перевезти все вещи, как объявили самоизоляцию, и мы изолировались со всеми своими коробками», — написал музыкант в инстаграме.