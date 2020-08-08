У многих известных персон есть двойники. Шоу-бизнес — не исключение. У Аллы Пугачевой их было несколько.

Есть «близнец» и у Ольги Бузовой. Только вот кто этот человек? Парень или девушка?

У двойника — аккаунт в инстаграме. Время от времени в нем появляются новые фотографии.

Не так давно подписчикам было сообщено, что девушка-двойник (инстаграм ведется от женского лица) сделала себе операцию, чтобы быть еще больше похожей на Ольгу.

Внешнее сходство действительно, есть. Однако фолловеры подозревают, что поющую телеведущую копирует мужчина. Возможно, трансгендерный.

«Не похожа, думаю мужик», «Похожа, да не совсем… Скулы ваще ни те, она сейчас на транса похожа», «Она надеюсь не мужик вроде сиськи есть?», «Лицо как у ледибой из Тайланда», «Видно же сразу что это был мужик, прям стрёмно! Скулы выделяются мужицкие».

Сама Бузова никак наличие своей «копии» не комментирует.

Как ранее писал «Рамблер», Ольга Бузова не справилась с бешеным графиком, который навалился на нее после отмены самоизоляции.