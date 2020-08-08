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Агата Муцениеце не будет играть вместе с Прилучным 

Ирина Лебедева 23 минуты назад
Агата Муцениеце не будет играть вместе с Прилучным
Фото: Instagram
Агата Муцениеце, недавно оформившая развод с Павлом Прилучным, сообщила в инстаграме, что вынуждена отказаться от роли в спектакле «Авантюристы поневоле», где она была задействована вместе с бывшим супругом.
Как пишет актриса, даты участия в спектакле и вообще участие в целом с ней не обговаривались, ее поставили перед фактом. Но у нее назначенные дни уже заняты.

«ОЧЕНЬ ВАЖНО‼️ Дорогие друзья, для всех, кто любит спектакли с моим участием, один из моих любимых «Авантюристы поневоле», как мне стало известно, в продажу выставлены билеты на спектакль и во всю ведётся реклама. Вынуждена сообщить, что данные даты 1 Октября и 8 ноября уже распределены в моем рабочем графике на другие проекты и участие в спектакле со мной не обсуждалось, не обговаривалось, никакие документы не подписывались, для меня эта новость была таким же неожиданным сюрпризом, как и для вас. А вообще, очень грустно, что за моей спиной происходят такие дела, за меня решают, где мне работать», — огорчается Агата.

Подписчики обсуждают две версии случившегося: небрежность, досадная случайность при составлении графика и коварную месть бывшего супруга.
Преобладают поклонники второй версии.

«Да, информация такая уже есть, что роль Агаты отдали Карпович…это подло».

Как ранее писал «Рамблер», актер Павел Прилучный изменял бывшей жене актрисе Агате Муцениеце не только с актрисой Мирославой Карпович, но и с актрисой Юлией Франц.
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Шоу-бизнес , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович
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