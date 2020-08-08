Агата Муцениеце не будет играть вместе с Прилучным 

Агата Муцениеце , недавно оформившая развод с Павлом Прилучным, сообщила в инстаграме, что вынуждена отказаться от роли в спектакле «Авантюристы поневоле», где она была задействована вместе с бывшим супругом.

Как пишет актриса, даты участия в спектакле и вообще участие в целом с ней не обговаривались, ее поставили перед фактом. Но у нее назначенные дни уже заняты.

«ОЧЕНЬ ВАЖНО‼️ Дорогие друзья, для всех, кто любит спектакли с моим участием, один из моих любимых «Авантюристы поневоле», как мне стало известно, в продажу выставлены билеты на спектакль и во всю ведётся реклама. Вынуждена сообщить, что данные даты 1 Октября и 8 ноября уже распределены в моем рабочем графике на другие проекты и участие в спектакле со мной не обсуждалось, не обговаривалось, никакие документы не подписывались, для меня эта новость была таким же неожиданным сюрпризом, как и для вас. А вообще, очень грустно, что за моей спиной происходят такие дела, за меня решают, где мне работать», — огорчается Агата.

Подписчики обсуждают две версии случившегося: небрежность, досадная случайность при составлении графика и коварную месть бывшего супруга.

Преобладают поклонники второй версии.