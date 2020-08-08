Глюкозе дали совет после слов о статусе Крыма

Ранее Джигурда высказал свое мнение о принадлежности Крыма, назвав полуостров "юридически украинским". Кроме этого, накануне певицу Глюкозу не пустили на Украину из-за концертов в Крыму. Тогда во время допроса в аэропорту Борисполь певица заявила, что "поездки на Украину важнее", а "Крым — украинский".

"Когда украинцы спросили у Глюкозы "Чей Крым?", Глюкозе нужно было спросить у них — "А чей Киев?". Естественно, что они бы ответили, что Киев принадлежит киевлянам. Ну а Крым принадлежит крымчанам, и пусть они сами решают, что им делать с тем местом, в котором они живут", — заявил Лоза в комментарии РИА Новости Крым.

При этом певец посоветовал Никите Джигурде сделать такой же вывод, как и Глюкозе — нельзя рассматривать Крым только как территорию, потому что на этой территории живет около двух миллионов людей.