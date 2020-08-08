Глюкозе дали совет после слов о статусе Крыма

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Юрий Лоза дал совет Джигурде и Глюкозе по определению статуса Крыма 

РИА Новости Крым 1 час назад
Известный советский и российский певец и композитор Юрий Лоза дал совет актеру Никите Джигурде и певице Глюкозе, которые накануне высказались о статусе Крыма.
"Класс. Предательница! Крым — это Россия"
Ранее Джигурда высказал свое мнение о принадлежности Крыма, назвав полуостров "юридически украинским". Кроме этого, накануне певицу Глюкозу не пустили на Украину из-за концертов в Крыму. Тогда во время допроса в аэропорту Борисполь певица заявила, что "поездки на Украину важнее", а "Крым — украинский".

"Когда украинцы спросили у Глюкозы "Чей Крым?", Глюкозе нужно было спросить у них — "А чей Киев?". Естественно, что они бы ответили, что Киев принадлежит киевлянам. Ну а Крым принадлежит крымчанам, и пусть они сами решают, что им делать с тем местом, в котором они живут", — заявил Лоза в комментарии РИА Новости Крым.

При этом певец посоветовал Никите Джигурде сделать такой же вывод, как и Глюкозе — нельзя рассматривать Крым только как территорию, потому что на этой территории живет около двух миллионов людей.

"Нужно спросить у них — "ребята, вы чьи?". И они скажут, и все вопросы сразу разрешатся. Людям виднее, им там жить. И после этого не будет никаких вопросов и рассуждений", — заключил композитор.

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Комментарии 6
Шоу-бизнес , Видео , Юрий Лоза , Никита Джигурда , РИА Новости , Республика Крым
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