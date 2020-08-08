Накануне украинская таможня не пропустила на территорию страны певицу Глюкозу из-за концертов на полуострове, опубликовав затем в сетях видеоролик, где Глюкоза называет Крым «украинским», правда, создается впечатление, что ее фраза обрезана.

«Когда украинцы спросили у Глюкозы "Чей Крым?", Глюкозе нужно было спросить у них — "А чей Киев?". Естественно, что они бы ответили, что Киев принадлежит киевлянам. Ну а Крым принадлежит крымчанам, и пусть они сами решают, что им делать с тем местом, в котором они живут", — предложил свой вариант ответа на вопрос таможенников Лоза в комментарии РИА Новости Крым.

Джигурде Лоза посоветовал не рассматривать полуостров как просто кусок земли, территорию. Ведь там живут люди — около двух миллионов.

«Нужно спросить у них — "ребята, вы чьи?". И они скажут, и все вопросы сразу разрешатся. Людям виднее, им там жить. И после этого не будет никаких вопросов и рассуждений», — уверен музыкант.