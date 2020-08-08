Дочь Успенской показала последствия серьезных травм

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Татьяна Плаксина выложила в инстаграм фотографии, сделанные после серьезной травмы в 2018 году.

Тогда девушка крайне неудачно упала с велосипеда, будучи в Коста-Рике

Дочь звезды шансона сильно покалечила лицо, последствия чего еще не устранены до конца и по сей день.

«Я сломала челюсть и лишилась семи передних зубов. Мне пришлось сделать шесть операций по пересадки кости. Теперь я готова к имплантам», — написала девушка.

По ее словам, все прошедшее с того дня время ей приходилось обходиться без зубов.

Как ранее писал «Рамблер», дочь Любови Успенской в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ обвинила мать в том, что та запирала ее на ключ, и даже душила.