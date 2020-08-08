Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дочь Успенской показала шокирующее фото 

Ирина Лебедева 41 минуту назад
Дочь Успенской показала последствия серьезных травм
Фото: Instagram
Татьяна Плаксина выложила в инстаграм фотографии, сделанные после серьезной травмы в 2018 году.
Тогда девушка крайне неудачно упала с велосипеда, будучи в Коста-Рике.
Дочь звезды шансона сильно покалечила лицо, последствия чего еще не устранены до конца и по сей день.

«Я сломала челюсть и лишилась семи передних зубов. Мне пришлось сделать шесть операций по пересадки кости. Теперь я готова к имплантам», — написала девушка.

По ее словам, все прошедшее с того дня время ей приходилось обходиться без зубов.
Как ранее писал «Рамблер», дочь Любови Успенской в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ обвинила мать в том, что та запирала ее на ключ, и даже душила.
Сама певица рассказала, что после тяжелой аварии, в которую попала ее дочь, «душевное состояние той пошатнулось».
Видео дня. Гигантский удав выполз из жилой квартиры и теперь путешествует в районе Одинцово
Шоу-бизнес , Любовь Успенская , НТВ , Коста-Рика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США могут уступить лидерство в военных технологиях
США могут уступить лидерство в военных технологиях
Украина — родина миллиардов: неотвязное гражданство
Украина — родина миллиардов: неотвязное гражданство
Пока вы не уснули: россиянам дадут еще один выходной
Пока вы не уснули: россиянам дадут еще один выходной
Дерипаску заметили на роскошной яхте с эскортницами
Дерипаску заметили на роскошной яхте с эскортницами
Видео
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
00:25
Момент столкновения бензовоза и самолета в Шереметьево попал на видео
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
00:11
Перелезающие через забор по пути в магазин жители Подмосковья попали на видео
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
00:20
Опубликовано видео с места крушения пассажирского самолета в Индии
Нашествие стрекоз на пляже российского курорта сняли на видео
00:21
Нашествие стрекоз на пляже российского курорта сняли на видео
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
01:00
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
00:25
Опубликовано видео стрельбы расчетов «Град»
Армия
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
01:00
Появилось видео учений гвардейского соединения ВДВ
Армия
Появилось видео протестов из-за взрыва в Бейруте
01:12
Появилось видео протестов из-за взрыва в Бейруте
В мире
Исполнители «Перемен» Цоя в Минске попали на видео
01:58
Исполнители «Перемен» Цоя в Минске попали на видео
Происшествия
Вечеринка в память о Картрайте попала на видео
01:39
Вечеринка в память о Картрайте попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение