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Дочь Успенской показала последствия серьезных травм 

РИА Новости 13 минут назад
Дочь Успенской показала последствия серьезных травм
Фото: @pacha_tati
Дочь певицы Любови Успенской — Татьяна Плаксина — поделилась с подписчиками в Instagram шокирующими фотографиями, сделанной в больнице. Кадры были снят в сентябре 2018 года после того, как девушка упала с велосипеда в Коста-Рике.
"Я сломала челюсть и лишилась семи передних зубов, — написала дочь Успенской. — Мне пришлось сделать шесть операций по пересадки кости. Теперь я готова к имплантам".
По словам Плаксиной, все это время ей пришлось жить без зубов.

"Благодаря отсутствию зубов я научилась любить себя", — призналась девушка.

Ранее в Сети появился редкий снимок российской певицы Любови Успенской, сделанный до ее пластических операций и "уколов красоты". Автор изображения — звездный фотограф Роман Родин.
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Шоу-бизнес , Роман Родин , Любовь Успенская , Коста-Рика
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