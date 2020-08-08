Дочь Успенской показала последствия серьезных травм 

"Я сломала челюсть и лишилась семи передних зубов, — написала дочь Успенской. — Мне пришлось сделать шесть операций по пересадки кости. Теперь я готова к имплантам".

По словам Плаксиной, все это время ей пришлось жить без зубов.

"Благодаря отсутствию зубов я научилась любить себя", — призналась девушка.