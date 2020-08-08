Дочь Успенской показала последствия серьезных травм 

Дочь певицы Любови Успенской — Татьяна Плаксина — поделилась с подписчиками в Instagram шокирующими фотографиями, сделанной в больнице. Кадры были снят в сентябре 2018 года после того, как девушка упала с велосипеда в Коста-Рике.
"Я сломала челюсть и лишилась семи передних зубов, — написала дочь Успенской. — Мне пришлось сделать шесть операций по пересадки кости. Теперь я готова к имплантам".
По словам Плаксиной, все это время ей пришлось жить без зубов.
"Благодаря отсутствию зубов я научилась любить себя", — призналась девушка.
Ранее в Сети появился редкий снимок российской певицы Любови Успенской, сделанный до ее пластических операций и "уколов красоты". Автор изображения — звездный фотограф Роман Родин.