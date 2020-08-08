Ранее Наталье был запрещен въезд в Украину на три года из-за посещения Крымского полуострова.

Певице задают вопросы о том, как она относится к присоединению Крыма к России. Глюкоза отвечает, что она «не политик», и ей просто важно попасть на Украину.

Далее девушку спрашивают о том, кому, по ее мнению, принадлежит Крым. Она произносит «Крым украинский» и тут запись обрывается.

Несмотря на то, что видео явно обрезано, и по обрывку фразы нельзя судить о том, что именно хотела сказать исполнительница, хейтеры набросились на певицу.

В соцсети появилось множество оскорбительных комментариев.

«Правильно ее украинцы к себе не пустили. Хорошо бы еще и в Россию не пускать. В частности, за невежество», «Крым украинский? ну ну! Пора тебе чемоданы собирать по ходу», «Класс. Предательница! Крым — это Россия».

И, несмотря на то, что многие обратили внимание на обрезанное видео, травля продолжается

«Если бы смысл полного предложения их устраивал, и Глюкоза это действительно имела в виду, то они выложили бы полностью»., — пишет фолловер, но его особо не слушают.

Певица пока не стала чистить свои аккаунты и вообще как-либо реагировать на хейтеров.

Как ранее сообщал «Рамблер», на снимке, который звезда шоу-бизнеса разместила на своей странице в Instagram, Глюкоза предстала перед фанатами в светлом топе, который не скрывает чрезвычайную худобу певицы.

Фанаты не на шутку испугались внешним видом своего кумира.