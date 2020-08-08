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Джигурда считает Крым «украинским» 

Газета.Ru и ещё 2 39 минут назад
Джигурда ответил, чей Крым
Фото: ТАСС
Актер и шоумен Никита Джигурда заявил, что Крым является "юридически украинским". Об этом он сказал в эфире YouTube-канала "Vласть vs Vлащенко".

"Юридически Крым — украинский, фактически — российский, вот моя позиция", — заявил Джигурда.

Артист признался, что ему якобы не раз предлагали в обмен на признание Крыма российским дать "зеленый свет" в шоу-бизнесе. Кроме того, за это пообещали приглашать на политические программы, заявил Джигурда.
Он также рассказал, что ему якобы предлагали российское гражданство за отказ от украинского. При этом шоумен отметил, что гордится украинским гражданством.
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Шоу-бизнес , Никита Джигурда , Республика Крым
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