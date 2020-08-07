Интернет-пользователи раскритиковали российскую певицу Глюкозу после опубликованного в Сети видео, на котором она говорит, что " Крым украинский".

Ранее Госпогранслужба Украины на три года запретила артистке въезд на страну из-за посещения полуострова.

Пограничники опубликовали видео, на котором спросили Глюкозу о том, как она относится к возвращению Крыма в состав России. Певицы заявила, что она "не политик", но "быть на Украине для нее намного важнее". После этого артистке задали вопрос о принадлежности полуострова. Глюкоза ответила, что "Крым украинский". На записи видно, что Глюкоза хотела продолжить свою фразу, однако погранслужба обрезала видео на этом моменте.

Поклонники не оценили "признание" певицы.

"Правильно ее украинцы к себе не пустили. Хорошо бы еще и в Россию не пускать. В частности, за невежество", — считает Vitaly Tretyakov.

"Запретить нужно выступать и в России", — высказался Сергей Савин.

Некоторые из пользователей вспомнили подписанный в конце июля президентом России закон, который приравнивает отчуждение территорий страны к экстремизму. По их словам, после таких высказываний вместо выступлений Глюкозу нужно отправить "на нары".

"Класс. Предательница! Крым — это Россия", — подчеркнул один из комментаторов.

"А вот если бы она признала украинскими Кубань, Белгород и до кучи Хабаровск, тогда бы, глядишь, и пустили", — пошутил другой пользователь.

При этом часть поклонников обратили внимание на то, что видео резко обрывается и фраза вырвана из контекста.