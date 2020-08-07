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Певица Глюкоза назвала Крым «украинским» 

Деловая газета «Взгляд» 46 минут назад
Российской певице Наталье Чистяковой-Ионовой (Глюкозе) запретили въезд на Украину. В ролике, опубликованном госпогранслужбой страны, артистка заявила, что считает полуостров Крым частью Украины.
Глюкоза прилетела в международный аэропорт Борисполь из Минска, сообщается на сайте украинского ведомства.
При оформлении пропуска пограничники установили, что она «нарушила» украинское законодательство, посещая ранее Крым.

«В ходе общения иностранка постоянно путалась в своих ответах, в частности в начале отметила, что в Крыму последний раз была только в 2013 году. В нашу страну гражданка России планировала попасть в личных целях», — отмечает служба.

В ролике ведомства сотрудники сначала вели с Глюкозой беседу на русском языке. При этом вопрос «Как вы относитесь к оккупации Крыма Российской Федерацией?» они задали на украинском.

«Я вообще никак не отношусь. Но для меня иметь возможность быть на Украине намного важнее. Но Крым — украинский», — сказала певица. Этот эпизод можно найти по таймкоду 1.20

На этой фразе ее реплику обрезали, и не до конца ясно, как артистка хотела завершить свою мысль.
Ранее въезд на Украину запретили лидеру КПРФ Геннадию Зюганову и продюсеру Максиму Фадееву.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Шоу-бизнес , Видео , Геннадий Зюганов , Максим Фадеев , Владимир Путин , КПРФ , Борисполь , Минск , Республика Крым
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