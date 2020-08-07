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Панин собрался в Испанию: скандальный актер получил вид на жительство в этой стране 

Teleprogramma.pro и ещё 3 2 часа назад
Панин развелся и получил вид на жительство
Фото: Instagram
Алексей Панин получил вид на жительство в солнечной Испании. Как признался актер СтарХиту, он не выбирал страну для будущего проживания по каким-либо критериям. Ему просто хочется подальше уехать из России. Но пока это невозможно. Счастливым событием актер поделился со своими подписчиками. При этом заметил, что не употреблял алкоголь на протяжении двух месяцев.

«Сколько счастья в глазах», — написали пользователи сети. Алексей Панин. Скриншот: instagram.com/actor.panin

Панин рассказал о сексуальных предпочтениях и эмиграции
По словам Панина, уехать надолго он не может из-за дочери. Она еще учится в московской школе.
Недавно актер объявил, что наконец-то развелся со своей женой. На Людмиле Григорьевой он был женат чуть меньше года — с 2013-го.
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Шоу-бизнес , Другое , Алексей Панин , StarHit , Испания
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