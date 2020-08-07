Панин развелся и получил вид на жительство

Алексей Панин получил вид на жительство в солнечной Испании . Как признался актер СтарХиту, он не выбирал страну для будущего проживания по каким-либо критериям. Ему просто хочется подальше уехать из России . Но пока это невозможно. Счастливым событием актер поделился со своими подписчиками. При этом заметил, что не употреблял алкоголь на протяжении двух месяцев.

«Сколько счастья в глазах», — написали пользователи сети. Алексей Панин. Скриншот: instagram.com/actor.panin

По словам Панина, уехать надолго он не может из-за дочери. Она еще учится в московской школе.

Недавно актер объявил, что наконец-то развелся со своей женой. На Людмиле Григорьевой он был женат чуть меньше года — с 2013-го.