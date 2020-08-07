Панин развелся и получил вид на жительство

Актер Алексей Панин в разговоре с корреспондентом Starhit заявил , что оформил развод с женой, а также получил вид на жительство в Испании. Однако покидать Россию артист не торопится.

42-летний актер подчеркнул, что давно стремится уехать из РФ, неважно куда, главное подальше от родины. При этом он добавил, что от эмиграции его в настоящее время удерживает дочь-школьница. По словам Панина, он планирует дождаться ее выпускного.

«Пока не планирую никуда уезжать надолго», — заявил актер.

Кроме того, артист заявил, что оформил развод с супругой Людмилой Григорьевой, с которой прожил вместе всего год — с 2013 по 2014 год. Этого события, подчеркнул актер, он ждал 6 лет.

«Теперь могу снова жениться. Живем дальше!» — резюмировал Панин.