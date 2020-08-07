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Панин развелся и получил право жить в Испании 

Павел Тиунов и ещё 3 19 минут назад
Панин развелся и получил вид на жительство
Фото: Instagram
Актер Алексей Панин в разговоре с корреспондентом Starhit заявил, что оформил развод с женой, а также получил вид на жительство в Испании. Однако покидать Россию артист не торопится.
Панин рассказал о сексуальных предпочтениях и эмиграции
42-летний актер подчеркнул, что давно стремится уехать из РФ, неважно куда, главное подальше от родины. При этом он добавил, что от эмиграции его в настоящее время удерживает дочь-школьница. По словам Панина, он планирует дождаться ее выпускного.

«Пока не планирую никуда уезжать надолго», — заявил актер.

Кроме того, артист заявил, что оформил развод с супругой Людмилой Григорьевой, с которой прожил вместе всего год — с 2013 по 2014 год. Этого события, подчеркнул актер, он ждал 6 лет.

«Теперь могу снова жениться. Живем дальше!» — резюмировал Панин.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Алексей Панин выразил свое мнение относительно смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова. Он заявил, что артиста нельзя сажать в тюрьму, потому что он «великий актер».
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Шоу-бизнес , Другое , Михаил Ефремов , Алексей Панин , StarHit , Испания
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