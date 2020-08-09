Лоза объяснил, почему артисты не поехали в Белоруссию

Юрий Лоза считает, что российские представители шоу-бизнеса отказались от поездки в Белоруссию из-за того, что было снято ранее обещанное финансирование.

По его мнению, люди могли быть против предвыборной агитации на концертах. А без агитации концерты стали невыгодны для спонсоров и их пришлось отменить.

«Без агитации вкладывать деньги совершенно бессмысленно, для кого будут петь эти артисты?», — приводит слова музыканта РИА Новости.

Любой концерт требует финансирования, причем немалого. Пусть для зрителей он бесплатный, но организационную часть и гонорары артистам кто-то же должен оплатить.

«У нас никто бесплатно не работает, бесплатно вообще ничего не бывает. Артистам ведь тоже нужно кормить свои семьи», — резюмировал Лоза.