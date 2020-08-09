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Лоза озвучил свою версию отказа артистов выступать в Белоруссии 

Ирина Лебедева и ещё 3 26 минут назад
Лоза объяснил, почему артисты не поехали в Белоруссию
Фото: РИА Новости
Юрий Лоза считает, что российские представители шоу-бизнеса отказались от поездки в Белоруссию из-за того, что было снято ранее обещанное финансирование.
По его мнению, люди могли быть против предвыборной агитации на концертах. А без агитации концерты стали невыгодны для спонсоров и их пришлось отменить.

«Без агитации вкладывать деньги совершенно бессмысленно, для кого будут петь эти артисты?», — приводит слова музыканта РИА Новости.

Любой концерт требует финансирования, причем немалого. Пусть для зрителей он бесплатный, но организационную часть и гонорары артистам кто-то же должен оплатить.

«У нас никто бесплатно не работает, бесплатно вообще ничего не бывает. Артистам ведь тоже нужно кормить свои семьи», — резюмировал Лоза.

Как ранее писал «Рамблер», музыкант Юрий Лоза заявил, что актер Михаил Ефремов лишится народной поддержки из-за отказа признать вину в ДТП.
Видео дня. В Метрополисе между охраной и посетителем произошла потасовка
Шоу-бизнес , СНГ , Юрий Лоза , Михаил Ефремов , РИА Новости
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