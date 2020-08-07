Сколько миллионов в месяц тратит Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что для него «невозможно» тратить меньше полутора-двух миллионов рублей в месяц, он не представляет, как можно прожить на зарплату в 50 тысяч. Таким образом супруг Валерии отреагировал на высказывания знаменитостей о своих невысоких потребностях и способности комфортно жить на обычную зарплату.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин подверг сомнению высказывания гимнастки Ляйсан Утяшевой и шоумена Никиты Джигурды о том, что для нормальной жизни им достаточно иметь 30-50 тысяч рублей в месяц. По словам Пригожина, он не представляет, как живется людям со столь низкими доходами. Кроме того, Пригожин заявил, что ему самому ежемесячно необходимо получать не менее полутора-двух миллионов рублей, чтобы покрыть свои расходы.

«Учитывая, что я занимаюсь продюсерской деятельностью, мне нужно не один миллион. Потому что я инвестирую деньги в творчество, в артистов, в музыку, в клипы. Я считаю, что люди, которые говорят, что в месяц можно жить на 30-50 тысяч рублей, они лукавят», — цитирует его «Пятый канал».

По словам продюсера, будь его доходы существенно меньше, он не мог бы оплачивать швейцарское образование для детей и качественные клипы своей супруги — певицы Валерии

«Я человек, работающий с 12 лет, не могу себе позволить оставаться в зоне заработка 50 тысяч рублей. Не согласен, что на эти деньги можно прожить. Те люди, которые дают эти комментарии, они не живут на 50 тысяч рублей, невозможно полететь на эти деньги в Испанию, дом купить. Это все легенды!» — продолжил он.

Пригожин также напомнил, что воспитывает шестерых детей и содержит большое количество родственников. В частности, на одни лишь ЖКХ-услуги в квартире его матери в месяц уходит порядка 20 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты за его собственную жилплощадь существенно выше: электроэнергия и содержание придомовой территории обходятся ему более чем в 50 тысяч рублей.

«Сколько ее (Ляйсан Утяшевой) программы стоят? Шоу? Невозможно ж прожить на эти деньги! Просто не хочу лукавить. В эти сказки я просто не верю. Ну, тогда вы должны жить где-нибудь в халупе, на окраине города… Мне бы этих денег не хватило. Мне меньше полутора-двух миллионов просто невозможно. Я физически просто не могу», — заключил знаменитый продюсер.

Ранее Пригожин стал участником публичного конфликта с музыкантом Сергеем Шнуровым. Все началось со слов продюсера о бедственном положении артистов в связи с пандемией коронавируса. В ответ на это лидер «Ленинграда» опубликовал ироничный стих, в котором были следующие строки: «Из ботвы готовим каши? // Бересту уже едим? // Сиротинушки вы наши, // Исхудал совсем поди?»

В ходе развития конфликта Пригожин выразил мнение, что Шнуров ведет себя хуже «уличной шпаны».

«Делаешь вид, что с народом, а многие наивные в это верят. Бросаешь им кость в виде своих грязных стишков, они и счастливы. Единственное, что тебя с ними объединяет, это любовь к трем веселым буквам. Тебе все равно, про кого с грязненькой рифмочкой — про Иисуса или про Собчак. Вообще ничего святого нет», — говорил он.

Также он грозил музыканту за то, что тот во время перепалки не обошелся без упоминаний Валерии.