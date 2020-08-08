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Водонаева осудила Ефремова за отказ признавать вину в смертельном ДТП 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
«Я в шоке»: Водонаева обрушилась на Ефремова
Фото: РИА Новости
Телеведущая Алена Водонаева осудила актера Михаила Ефремова за отказ признавать вину в смертельном ДТП. Об этой ситуации она порассуждала в Instagram.
По ее мнению, суд над артистом стал напоминать цирк.

«Я в шоке от того, что сторона защиты решила все отрицать и сказать, что Ефремов ничего не помнит. Зачем они решили не признавать вину, когда показания свидетелей доказали обратное? Какое-то издевательство и над Ефремовым, и над нами», — возмутилась блогерша.

Телеведущая напомнила, что существуют услуги «трезвого водителя» и такси, поэтому добраться до любой точки в городе в состоянии алкогольного опьянения возможно и без угрозы для общества.

«Позволять себе садиться за руль в нетрезвом виде — уже преступление, потому что никогда не знаешь, чем это обернется. А вождение под веществами — рулетка», — отметила она.

Водонаева подчеркнула, что «по-человечески» ей жаль актера, однако в этой ситуации только он должен нести ответственность за содеянное.
8 июня в центре Москвы актер Михаил Ефремов устроил смертельную аварию. Артист находился в состоянии алкогольного опьянения. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, был госпитализирован и позже скончался. Ефремова отправили под домашний арест до января 2021 года.
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Алена Водонаева
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