«Я в шоке»: Водонаева обрушилась на Ефремова

Телеведущая Алена Водонаева осудила актера Михаила Ефремова за отказ признавать вину в смертельном ДТП. Об этой ситуации она порассуждала в Instagram.

По ее мнению, суд над артистом стал напоминать цирк.

«Я в шоке от того, что сторона защиты решила все отрицать и сказать, что Ефремов ничего не помнит. Зачем они решили не признавать вину, когда показания свидетелей доказали обратное? Какое-то издевательство и над Ефремовым, и над нами», — возмутилась блогерша.

Телеведущая напомнила, что существуют услуги «трезвого водителя» и такси, поэтому добраться до любой точки в городе в состоянии алкогольного опьянения возможно и без угрозы для общества.

«Позволять себе садиться за руль в нетрезвом виде — уже преступление, потому что никогда не знаешь, чем это обернется. А вождение под веществами — рулетка», — отметила она.

Водонаева подчеркнула, что «по-человечески» ей жаль актера, однако в этой ситуации только он должен нести ответственность за содеянное.