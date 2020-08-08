«Я в шоке»: Водонаева обрушилась на Ефремова

«Суд над Михаилом Ефремовым, если честно, стал немного напоминать цирк. Я в шоке от того, что сторона защиты решила все отрицать и сказать, что Ефремов ничего не помнит. Какое-то издевательство и над Ефремовым, и над нами. Я не буду танцевать на костях и скажу, что по-человечески мне его жалко, и я уверена, что Михаилу сейчас очень тяжело. В этой ситуации ужасно все. Но! Только он один должен нести ответственность за то, что он сделал», — пишет телеведущая.