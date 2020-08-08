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«Напоминает цирк»: Водонаева о суде над Ефремовым 

Ирина Лебедева и ещё 11 1 час назад
«Я в шоке»: Водонаева обрушилась на Ефремова
Фото: РИА Новости
Телеведущая Алена Водонаева в инстаграме высказала свое отношение к действительно странно выглядящему со стороны действу — судебному процессу по делу Михаила Ефремова.

«Суд над Михаилом Ефремовым, если честно, стал немного напоминать цирк. Я в шоке от того, что сторона защиты решила все отрицать и сказать, что Ефремов ничего не помнит. Какое-то издевательство и над Ефремовым, и над нами. Я не буду танцевать на костях и скажу, что по-человечески мне его жалко, и я уверена, что Михаилу сейчас очень тяжело. В этой ситуации ужасно все. Но! Только он один должен нести ответственность за то, что он сделал», — пишет телеведущая.

Далее Водонаева пишет, что хочет быть «уверена в том, что те, кто нарушает закон, понесут за это ответственность».

«Я хочу спокойно передвигаться по городу и знать, что мое государство защитит меня хотя бы тем, что оно будет наказывать всех, по чьей вине гибнут невиновные люди. Мне тупо страшно от того, что какой-нибудь Ефремов окажется передо мной на встречке».

Фолловеры поддержали телеведущую.

«Согласна полностью. мне тоже жаль Ефремова. Но мне бы хотелось, чтобы пьяные люди (любой величины), не садились за руль».

Как ранее писал «Рамблер», звезда «Дома-2», блогер и телеведущая Алена Водонаева решила расширить собственное образование. Как сообщает портал Super, Алена подала документы в МГУ им. М. В. Ломоносова на факультет журналистики.
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Шоу-бизнес , Происшествия , Михаил Ефремов , Алена Водонаева , МГУ
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