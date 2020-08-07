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Бывшая жена Аршавина рассказал о его свите «псевдодрузей» 

Павел Тиунов и ещё 3 48 минут назад
Бывшая жена Аршавина рассказал о его свите «псевдодрузей»
Фото: РИА Новости
Экс-член сборной России по футболу Андрей Аршавин может снова начать общаться с бывшей женой Алисой Казьминой, если освободится от влияния «псевдодрузей». Об этом сама экс-супруга спортсмена заявила в беседе с корреспондентом Starhit.
Казьмина отметила, что полтора года назад Аршавин исчез из семьи, однажды просто не придя домой. С тех пор она его не видела. При этом женщина уверяет, что сама выйти на контакт с бывшим мужем не пыталась, но ему может предоставить такой шанс.

«Когда мы оставались один на один, то без слов понимали друг друга. Пока кто-то не вмешивался. Думаю, ничего не изменилось», — подчеркнула Казьмина.

Однако экс-супруга спортсмена предположила, что «свита из псевдодрузей» Аршавина никогда не даст ему возобновить с ней общение, как не дает «быть самим собой».
Большинство из того, что сейчас делает футболист по отношению к своим детям — ради создания имиджа хорошего отца и порядочного человека, отметила Казьмина. В пример, она привела регулярные встречи спортсмена с детьми от Юлии Барановской. Женщина заявила, что Аршавину «плевать» на детей, и выразила уверенность, что он до сих пор любит её.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Андрей Аршавин потребовал выселить Алису Казьмину и троих детей (один них его дочь) из петербургской квартиры, которой, по его словам, владеет его мать.
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Шоу-бизнес , Андрей Аршавин , Алиса Казьмина , Юлия Барановская , СБОРНАЯ РОССИИ , StarHit
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