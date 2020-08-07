Бывшая жена Аршавина рассказал о его свите «псевдодрузей» 

Казьмина отметила, что полтора года назад Аршавин исчез из семьи, однажды просто не придя домой. С тех пор она его не видела. При этом женщина уверяет, что сама выйти на контакт с бывшим мужем не пыталась, но ему может предоставить такой шанс.

«Когда мы оставались один на один, то без слов понимали друг друга. Пока кто-то не вмешивался. Думаю, ничего не изменилось», — подчеркнула Казьмина.

Однако экс-супруга спортсмена предположила, что «свита из псевдодрузей» Аршавина никогда не даст ему возобновить с ней общение, как не дает «быть самим собой».

Большинство из того, что сейчас делает футболист по отношению к своим детям — ради создания имиджа хорошего отца и порядочного человека, отметила Казьмина. В пример, она привела регулярные встречи спортсмена с детьми от Юлии Барановской . Женщина заявила, что Аршавину «плевать» на детей, и выразила уверенность, что он до сих пор любит её.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Андрей Аршавин потребовал выселить Алису Казьмину и троих детей (один них его дочь) из петербургской квартиры, которой, по его словам, владеет его мать.