Дочь Заворотнюк рассказала о болезни

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна не больна коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом она сама сообщила в своем инстаграме.

Позавчера, как сообщал «Рамблер», Заворотнюк-младшая рассказала, что очень сильно заболела, симптомы напоминают те, что бывают при простуде (кашель, заложенность носа, повышенная температура тела), сдала два теста на наличие коронавирусной инфекции и в ожидании результатов заперлась в своей комнате.

Сегодня она сообщила, что оба теста дали отрицательный результат, сейчас она чувствует себя гораздо лучше, остались лишь небольшие остаточные явления.

Заворотнюк-младшая выразила облегчение от того, что не больна коронавирусной инфекцией, потому что очень боялась заразить старших родственников, с которыми живет. Также она поблагодарила врачей за чуткое, внимательное и очень бережное отношение к ней.