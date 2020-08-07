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Дочь Заворотнюк рассказала о результатах теста на коронавирус 

Артём Кульша и ещё 4 29 минут назад
Дочь Заворотнюк рассказала о болезни
Фото: Instagram
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна не больна коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом она сама сообщила в своем инстаграме.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», Заворотнюк-младшая рассказала, что очень сильно заболела, симптомы напоминают те, что бывают при простуде (кашель, заложенность носа, повышенная температура тела), сдала два теста на наличие коронавирусной инфекции и в ожидании результатов заперлась в своей комнате.
Сегодня она сообщила, что оба теста дали отрицательный результат, сейчас она чувствует себя гораздо лучше, остались лишь небольшие остаточные явления.
Заворотнюк-младшая выразила облегчение от того, что не больна коронавирусной инфекцией, потому что очень боялась заразить старших родственников, с которыми живет. Также она поблагодарила врачей за чуткое, внимательное и очень бережное отношение к ней.

«Вообще, наши врачи сейчас, конечно, совершают подвиг. Они, рискуя собой, без страха идут к нам, больным, и спасают нас. Низкий им поклон!» — добавила Заворотнюк-младшая.

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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк
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