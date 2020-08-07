Киркоров рассказал об уходе дочери из академии Плющенко 

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, почему его дочь Алла-Виктория прекратила заниматься фигурным катание.
Девочка занималась в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
"Алла-Виктория была влюблена в фигурное катание. Точнее, в принца. Не в маленького Гном Гномыча, о котором многие говорили. А в старшего Плющенко. Именно поэтому она захотела заняться фигурным катанием. Но я все-таки считаю, что этот вид спорта — травмоопасный", — цитирует Киркорова "Собеседник".
Артист отметил, что у дочери прошла любовь к бывшему фигуристу.
Ранее Плющенко рассказал о непростом характере двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой.