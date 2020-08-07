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Киркоров рассказал об уходе дочери из академии Плющенко 

Газета.Ru и ещё 3 29 минут назад
Киркоров рассказал об уходе дочери из академии Плющенко
Фото: РИА Новости
Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, почему его дочь Алла-Виктория прекратила заниматься фигурным катание.
Девочка занималась в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

"Алла-Виктория была влюблена в фигурное катание. Точнее, в принца. Не в маленького Гном Гномыча, о котором многие говорили. А в старшего Плющенко. Именно поэтому она захотела заняться фигурным катанием. Но я все-таки считаю, что этот вид спорта — травмоопасный", — цитирует Киркорова "Собеседник".

Артист отметил, что у дочери прошла любовь к бывшему фигуристу.
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Шоу-бизнес , Другое , Филипп Киркоров , Александра Трусова , Евгений Плющенко , ИД "Собеседник"
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