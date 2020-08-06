«Концертов не будет»: российские звезды объявили войну Лукашенко 

Российские звезды отказались участвовать в предвыборном концерте в поддержку Александра Лукашенко Минске . Об этом сообщил музыкант Леонид Агутин в Facebook.

«Все, народ, выдыхаем. Мы не едем. Концертов не будет», — приводит комментарий Агутина издание «Подъем».

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Отказаться от участия в предвыборном концерте Лукашенко российские знаменитости решили после многочисленных упреков от поклонников. Белорусы в соцсетях просили музыкантов «не поддерживать диктаторский режим», недовольство российских фанатов было вызвано в том числе задержанием в Белоруссии 33 российских граждан по обвинению в подготовке терактов.

При этом отмечается, что певец Григорий Лепс намерен выйти на сцену организованного белорусскими властями бесплатного концерта несмотря ни на что. Он заявил, что поедет в Минск и будет выступать, потому что «его ждут люди».