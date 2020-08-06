«Концертов не будет»: российские звезды объявили войну Лукашенко 

Российские звезды отказались участвовать в предвыборном концерте в поддержку Александра Лукашенко в Минске. Об этом сообщил музыкант Леонид Агутин в Facebook.
«Все, народ, выдыхаем. Мы не едем. Концертов не будет», — приводит комментарий Агутина издание «Подъем».
От поездки в Минск отказались также Стас Пьеха, Юлиана Караулова и группа «Кар-мэн».
Отказаться от участия в предвыборном концерте Лукашенко российские знаменитости решили после многочисленных упреков от поклонников. Белорусы в соцсетях просили музыкантов «не поддерживать диктаторский режим», недовольство российских фанатов было вызвано в том числе задержанием в Белоруссии 33 российских граждан по обвинению в подготовке терактов.
При этом отмечается, что певец Григорий Лепс намерен выйти на сцену организованного белорусскими властями бесплатного концерта несмотря ни на что. Он заявил, что поедет в Минск и будет выступать, потому что «его ждут люди».
Как сообщал «Рамблер», ранее власти крупных городов Белоруссии объявили о бесплатных концертах, которые пройдут вечером 8 августа — накануне выборов президента страны. Концерты с участием звезд из России, Белоруссии и других стран были анонсированы в Минске, Гомеле, Витебске и Гродно. Среди заявленных участников числились Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Григорий Лепс, Александр Панайотов, группа "Фабрика", "Дискотека Авария", "Сябры", Boney M, "Отпетые мошенники", "Кар-Мэн" и др.